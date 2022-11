Gli interventi, per un investimento complessivo di oltre 2.200.000€, riguarderanno tutto il territorio e partiranno entro la fine di quest’anno, per terminare nella primavera del 2023

La giunta comunale di Cervia ha approvato e finanziato il progetto di manutenzione straordinaria per diverse strade del territorio, con l’importo complessivo dei lavori, in partenza entro l’anno per concludersi nella primavera del 2023, fissato a 2.150.000€.

Le opere riguardano vari interventi nelle zone di Montaletto, di Villa Inferno, di Pisignano e di Cannuzzo, fra cui, i più consistenti, saranno svolti in via Zavattina, in via Cervara vecchia, in via Montaletto, in via Ficocle, in via Concezione e in via Boccolina. Le strade sono state individuate su indicazione dei rispettivi consigli di zona, coi quali si sono concordati i lavori da effettuare, che ammontano costeranno 800.000€.

Per quanto riguarda la costa, i lavori verranno effettuati in diverse strade, con gli interventi più consistenti che riguarderanno via Caduti per la Libertà, viale De Amicis, un tratto di via Pinarella, viale Romagna, via Malva nord, piazza della Resistenza e via Calatafimi. Anche in questo caso, le opere che saranno svolte, per un totale complessivo di 1.350.000€, danno risposta ad alcune priorità indicate dai consigli di zona.

Infine, sono stati stanziati 88.000€ per la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale in tutto il territorio, che prevede il ripristino e la realizzazione di strisce di corsia e di margine; di linee di arresto e di rallentamento; di frecce; di zebrature; e di iscrizioni, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per la circolazione stradale.