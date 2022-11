In occasione della manifestazione podistica “Memorial Luciano Zani”, in programma dalle 13 alle 16, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada in varie vie della frazione

In occasione dello svolgimento, in sicurezza, della manifestazione podistica “Memorial Luciano Zani”, in programma nella giornata di dopodomani, sabato 12 novembre, nella frazione di Granarolo Faentino, dalle 13 alle 16, è stata adottata un’ordinanza di modifiche della viabilità.

Durante la manifestazione sportiva, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, in via dei Braccianti, nel tratto compreso tra via degli Scariolanti e tra via Verdi; tra via Verdi e tra via Onestini, nel lato Forlì della carreggiata; in via Verdi, nel tratto compreso tra via dei Carradori e tra via dei Braccianti, sul lato Firenze della carreggiata; e in via del Borgo, nel tratto compreso tra via Verdi e tra via Campazzo, su entrambi i lati della carreggiata, col divieto che non vale nelle aree di parcheggio.