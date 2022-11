L’arrivo dei primi ospiti al centro residenziale polifunzionale per la popolazione non autosufficiente della città bizantina, avente diciotto posti tutti collocati in camere singole, è previsto per lunedì 21 novembre

Nella mattinata di oggi, giovedì 17 novembre, si è tenuta la conferenza stampa per l’apertura del nucleo alzheimer a “La rosa dei venti” di Ravenna, con la struttura, un progetto cooperativo nato dal consorzio “Solco Ravenna” e dalla cooperativa “Il cerchio” realizzato e inaugurato sia grazie alla stretta collaborazione col Comune di Ravenna e con l’Ausl della Romagna, sia grazie al contributo della fondazione “Cassa di risparmio di Ravenna”, che ha stanziato 108.000€ per l’arredo e per le attrezzature del nucleo, che ora lavora a pieno regime.

Da oggi, quindi, la struttura mette a disposizione del territorio anche un centro residenziale altamente specializzato per la gestione temporanea delle persone con Alzheimer.

Il nucleo, infatti, ha a disposizione diciotto posti in altrettante camere singole; ed è stato progettato tenendo conto dei bisogni delle persone che verranno a risiedere. Possiede un percorso circolare; una cucina da utilizzare anche per le attività di riabilitazione; ed un giardino dedicato, con un percorso sensoriale e con piante officinali che sarà terminato nelle prossime settimane insieme agli ospiti, che verranno coinvolti nel giardinaggio. I corridoi, che assumono la veste di “vie” che circondano il giardino pensile e sulle quali affacciano le camere, sono stati nominati con parole che ricordano la storia romagnola, come “via del Sangiovese” o “via del Cappelletto”. Infine, il nucleo ha a disposizione anche una palestra ed una stanza “Snoezelen”, ossia un ambiente multisensoriale che stimola il rilassamento e che contrasta il deterioramento cognitivo. Anche il team del nucleo, interamente dedicato ai diciotto ospiti, ha una formazione specifica per assistere le persone affette da questa malattia. Per quanto riguarda gli inserimenti, avverranno per gradi. Inizialmente, si partirà con dieci persone; per poi raggiungere la piena capienza a metà febbraio del 2023.

Antonio Buzzi, presidente del consorzio “La rosa dei venti”, e Maria Grazia Cortesi, vicepresidente del consorzio “La rosa dei venti”, in merito all’entrata in funzione del nucleo Alzheimer, si sono espressi con le seguenti parole: “Ringraziamo l’Ausl della Romagna, con la quale abbiamo lavorato in stretta sinergia per la formazione dei professionisti e delle professioniste che lavoreranno nel nucleo Alzheimer. Il gruppo di lavoro è composto da un medico, da uno psicologo, da un coordinatore, da circa quindici operatori tra infermieri e oss, e da un terapista occupazionale. La loro formazione, guidata da professionisti di Ausl Romagna, è terminata negli scorsi giorni, e ora sono pronti ad accogliere i primi ospiti. Il nucleo è pensato per ospitare persone con Alzheimer per un periodo massimo di sei mesi, il tempo necessario per aiutare la persona e la sua famiglia a gestire alcuni stadi critici della malattia e per recuperare alcune funzionalità”, hanno concluso Buzzi e la Cortesi.