L’iniziativa è dedicata alla cockerina motociclista, scomparsa tre anni fa dopo aver viaggiato, con la sua famiglia, per mezza Europa in sella a una moto, ed ha lo scopo di donare un cane guida a chi non vede

Come avviene ormai da diciassette anni, anche per il 2023 è stato realizzato il calendario di Lola, l’indimenticata cockerina motociclista venuta meno tre anni fa dopo una lunghissima straordinaria vita, che le ha permesso di viaggiare con la sua famiglia per mezza Europa in sella a una potente moto.

L’iniziativa benefica fa parte delle attività dell’anno sociale 2022–2023 del “Lions club-Ravenna host”, col sostegno del “Lions club-Fermo Porto San Giorgio” e patrocinata dal Comune di Ravenna, finalizzate alla raccolta di fondi da destinare alla consegna di un cane guida a una persona non vedente residente in provincia di Fermo, nelle Marche, che avverrà nella primavera del prossimo anno, in occasione di un importante evento “Lions” che coinvolgerà tutta la Romagna.

Il calendario è stato presentato nella mattinata di ieri, venerdì 2 dicembre, nel palazzo comunale di Ravenna, alla presenza di Igor Gallonetto, assessore ai diritti degli animali del Comune di Ravenna; di Romano Valentini, presidente del “Lions club-Ravenna host”; di Giancarlo Bagnariol, segretario generale della fondazione “Cassa di risparmio di Ravenna”; e di Giuseppe Alfieri, presidente della fondazione “Cassa di risparmio di Ravenna” che, da sempre, sostiene il calendario di Lola. Inoltre, hanno partecipato all’iniziativa anche Attilio Bassini, del ristorante Al Cairoli; Patrizia Passanti, consigliera di Confcommercio Ravenna; Ilario Mussoni, tesoriere dell’associazione nazionale “Vigili del fuoco-Sezione provinciale di Ravenna odv”; Riccardo Satriano, del movimento apostolico ciechi; e Antonio Puglisi, del comitato cittadino di Classe.

Il calendario, dove i mesi sono scanditi dalle foto di Lola, ha già riscosso un notevole successo in tutte le precedenti edizioni, consentendo, sino ad oggi, di consegnare otto cani guida ed una raccolta complessiva di circa 44.000€, grazie ad una donazione minima di 10€ per copia. Come d’abitudine, anche il ricavato della vendita del calendario del 2023 verrà interamente destinato alla consegna del cane guida, grazie al sostegno della fondazione “Cassa di Risparmio di Ravenna”.

Con le iniziative benefiche già realizzate e da realizzare, il “Lions club-Ravenna host” garantirà i fondi necessari, pari a 12.000€, per la consegna gratuita del cane, proveniente dal “Servizio cani guida-Lions onlus”, con sede in provincia di Milano, che provvede ad allevarli e ad addestrarli per questa specifica missione.

Come già avvenuto per gli altri calendari di Lola dedicati al cane guida, anche quest’anno daranno il loro contributo alla sua diffusione diverse realtà associative, tutte impegnate al raggiungimento dell’importante obiettivo finale, come Confcommercio Ravenna, come l’associazione nazionale “Vigili del fuoco-Sezione provinciale di Ravenna odv”, e come il movimento apostolico ciechi Ravenna-Cervia.

Le 320 copie del calendario saranno messe a disposizione anche a Ravenna, nei punti di distribuzione nella sede di Confcommercio Ravenna; di Salbaroli editore; del ristorante Al Cairoli; nella casetta natalizia del “Lions club-Ravenna host” di piazza del Popolo.