L’inaugurazione mercoledì 7 dicembre a Pisignano di Cervia

Anche quest’anno, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana a Pisignano di Cervia, di fronte alla scuola primaria “E. Fermi“ nell’area verde antistante il parcheggio “Secondo Fusignani” è stato realizzato un presepe che sarà inaugurato con l’accensione delle luci alla presenza di soci, bambini, genitori, presidente e volontari dell’associazione culturale “la Pantofla” di Cervia, il parroco di Pisignano e il presidente del Consiglio di Zona – mercoledì 7 dicembre 2022 ore 16,00 circa.

Grazie alla presenza dei volontari componenti del gruppo “i Trapozal”, perché da anni ci regalano sempre un po’ di allegria e l’atmosfera natalizia con alcune canzoni della tradizione sia in italiano che il dialtto romagnolo. Inoltre come da tradizione il mitico Luigi Padoan per gli amici “Gigi” consegnerà l’ancora, realizzata da un pezzo di vecchio legno di mare, che sarà apposta di fianco a quelle realizzate, sempre da lui negli anni.

L’ancora è qualcosa di inamovibile attaccata al suolo in maniera salda: proprio per questo può essere associata, alla speranza, all’amore e all’amicizia. Simbolo della fermezza e della fede in Cristo.

Il presepe è costruito all’interno di una capanna il legno (di metri 3×2) avvolto dalle reti dei pescatori che racchiude tanti tronchi vecchi di mare e tanti altri legni raccolti in spiaggia dove è stato realizzato il presepe che, oltre alla natività, rappresenta molti dei personaggi che appunto arricchiscono un presepe tra questi, due fontane e un baroccio carico del sale dolce di Cervia, quest’anno arricchito con la sua paniera in legno del parco della salina di Cervia, il calore del fuoco nella grotta della natività insieme a quello dei pastori e da un lato i tre Re Magi.

Il tutto, è stato adagiato su di una vecchia zattera, tra le conchiglie che fanno anche da cornice incollate ovunque sulle reti dei pescatori, che si va ad infrangere alla deriva sugli scogli. Sopra la capanna, una grande stella cometa.

Di fronte è stata posizionata la poesia di Imelde Fabbri ”che con l’associazione collabora con la realizzazione del presepe fin dal 2012 dal titolo “storia di un ceppo di mare”.

Il presepe rimarrà visibile fino al 10 gennaio 2023.