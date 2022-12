Con canti gioiosi, una dolce merenda e Babbo Natale che consegnerà piccoli doni agli studenti

I bambini e le bambine della Scuola dell’infanzia Don Lorenzo Milani e della Scuola Primaria Martiri Fantini di Cervia il 15 dicembre, in occasione dei tradizionali addobbi e dell’accensione dell’albero di Natale all’interno della piazza del quartiere Malva Nord di Cervia, allieteranno il pomeriggio con canti gioiosi e tanta allegria. Al termine i bimbi potranno poi gustare una dolce merenda, gentilmente offerta dai genitori, in attesa che Babbo Natale, con carrozza e cavallo, faccia capolino per salutare tutti e consegnare loro dei

piccoli doni.

Si tratta di un piacevole evento all’insegna della semplicità che riscalda senz’altro i cuori, per offrire pensieri positivi a tutti coloro che, in questo periodo di incertezze e disagi, avrebbero bisogno di un sorriso in più.

Questa iniziativa è stata realizzata grazie alla sinergia ed alla collaborazione fra quartiere, Comune di Cervia, docenti della Scuola dell’infanzia Don Lorenzo Milani e della Scuola Primaria Martiri Fantini, tutti i genitori che si sono impegnati nella realizzazione di tale proposta ed infine l’azienda di G. Valentini “Riding Savio Club”.

Siamo lieti di invitare chiunque abbia voglia di sorridere e trascorrere un momento di spensierata allegria in questa magica atmosfera natalizia.

Il più sentito ringraziamento va ora al cuore pulsante della scuola: tutti i nostri bambini, che con passione, gioia ed emozione si sono impegnati nella preparazione di semplici addobbi e allegre canzoni da dedicare a tutti i cittadini.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e delle serene festività, all’insegna dell’amore, della gioia e della famiglia.