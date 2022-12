Nella mattinata di ieri, venerdì 16 dicembre, Igor Gallonetto, assessore al verde pubblico del Comune bizantino, ha inaugurato la composizione, collocata in via Matteotti

Nella mattinata di ieri, venerdì 16 dicembre, in via Matteotti a Ravenna, Igor Gallonetto, assessore al verde pubblico del Comune bizantino, ha inaugurato l’installazione floreale del “Trebbo poetico” lungo via Matteotti”, che adornerà lo spazio fino a sabato 7 gennaio del 2023.

Il progetto ha visto la collaborazione tra l’assessorato al verde pubblico del Comune di Ravenna, patrocinatore dell’iniziativa, l’arcidiocesi di Ravenna-Cervia, che ha concesso lo spazio, e i vivai “Landi” di Mezzano, che hanno realizzato, gratuitamente, la composizione floreale.

Igor Gallonetto, assessore al vede pubblico del Comune bizantino: "Ringrazio l'arcidiocesi di Ravenna-Cervia che ha sposato, fin da subito, l'iniziativa, concedendo gli spazi di allestimento, e Silvia Landi, titolare dell'omonima ditta di vivai. Il progetto si inserisce nell'ottica di sensibilizzare sempre più la necessità di verde nella città, anche attraverso "temporary green corner" realizzati da imprenditori del nostro territorio", ha concluso Gallonetto.