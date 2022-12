Dalla giornata di domani, sabato 24 dicembre, a giovedì 5 gennaio del 2023, la biblioteca per adolescenti e officina creativa, allarga l’orario di apertura per accogliere ragazzi e ragazze nel periodo delle vacanze

A partire dalla giornata di domani, sabato 24 dicembre, e fino a giovedì 5 gennaio del 2023 la “Holden” di Ravenna, biblioteca per adolescenti e officina creativa, espande l’orario di apertura accogliendo i ragazzi e le ragazze nel periodo delle vacanze natalizie per leggere, per giocare e per condividere momenti insieme.

Di seguito, gli orari della biblioteca “Holden”dell’istituzione “Biblioteca Classense” di Ravenna che adotterà nel periodo prima citato:

sabato 24 dicembre, dalle 9 alle 13

da martedì 27 a venerdì 30 dicembre compresi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

sabato 31 dicembre, dalle 9 alle 13

lunedì 2 gennaio, dalle 14 alle 18

da martedì 3 gennaio a giovedì 5 gennaio compresi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

sabato 7 gennaio, dalle 14 alle 18

In merito all’espansione dell’orario di apertura della “Holden” di Ravenna, si è espressa Silvia Masi, direttrice dell’istituzione, con le seguenti parole: “Dedicare spazi in biblioteca ai giovanissimi è uno degli impegni prioritari per l’istituzione ‘Biblioteca Classense’, al fine di per promuovere l’idea che la biblioteca possa, sempre di più, essere vissuta come luogo di socialità e di aggregazione, proprio, ma non solo, dai più giovani. Per questo, siamo felici di poter offrire orari di apertura più ampi e accogliere, nel periodo in cui la scuola è chiusa, tutte le ragazze e tutti i ragazzi che vorranno condividere lo spazio ‘Holden’”, ha concluso la Masi

Per maggiori informazioni è necessario visitare il sito web www.classense.ra.it