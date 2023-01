I volontari si sono poi diretti presso il punto di ritiro francescano di Ravenna per consegnare abiti per bambini

Cuore e territorio viaggia e percorre con il suo volontariato la provincia di Ravenna. Nella tarda mattinata Iervolino Marcello e Marzufero Fabio hanno portato a nome dell’associazione viveri di conforto per gli amici animali ospiti del Canile comunale di cervia “A.Coatti” diretto dalla signora Maria Adinolfi.

Successivamente si sono diretti presso il punto di ritiro francescano di Ravenna per consegna abiti per bambini nelle mani della responsabile Laura Triossi la quale ringrazia Cuore e Territorio ed il suo presidente Morgese Giovanni per tutte le attività poste in essere sempre al servizio dei più bisognosi.