Lo storico rapporto sullo stato ambientale delle città italiane ha fatto tappa in Emilia, con Ravenna che, nell’indice sul consumo di suolo, basato sui dati “Ispra”, registra un punteggio pessimo di 1,5 su 10

Nella mattinata di oggi, giovedì 2 febbraio, al Tecnopolo di Reggio Emilia, sono stati presentati i dati di “Ecosistema urbano 2022”, la storica iniziativa di Legambiente che, con “Ambiente Italia” e con la collaborazione editoriale de Il Sole24 ore, da trent’anni monitora lo stato ambientale delle città capoluogo d’Italia secondo diciotto indicatori principali, con un focus sulle città capoluogo regionali. Proprio Reggio Emilia è risultata quarta su scala nazionale, con un punteggio di 72,9%, dove il 100% rappresenta il valore di massima sostenibilità ambientale.

Al centro della mattinata, che ha visto sia diverse realtà a confronto impegnate nella transizione ecologica su più fronti, sia esperti coinvolti nel monitoraggio ambientale, mobilità, risorse e clima.

Su scala nazionale, il quadro post-pandemico non si mostra roseo per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria in città, fattore altamente influenzato dal tasso di motorizzazione nella penisola, tra i più alti in Europa. Nel 2021, infatti, si registrano 65,5 veicoli ogni 100 abitanti, un tasso in crescita rispetto agli anni scorsi. In Emilia-Romagna, si collocano al di sotto della media italiana solo Bologna, quarta a livello italiano; Parma; Rimini; mentre, fanalino di coda, Ravenna, con 71 auto ogni 100 abitanti, sebbene questo dato sia certamente influenzato dalla crisi pandemica, che ha favorito l’uso del mezzo privato rispetto al trasporto pubblico. Nell’ultimo anno, poi, si è avuta una leggera ripresa proprio del trasporto pubblico, soprattutto in città come Bologna, quinta tra le grandi città, con 202 viaggi abbonamenti annui; e Parma, quarta tra le città medie, con 110 viaggi abbonamenti annui, che restano “a galla” nel quadro post-pandemico.

Urge, dunque, un cambio di paradigma che deve passare anche dalla micromobilità su due ruote come alternativa all’automobile in città. Su questo fronte, si nota un lieve miglioramento, essendo, nel 2021, la ciclabilità aumentata, raggiungendo, in media, i 9,86 metri equivalenti ogni 100 abitanti, rispetto ai 9,5 metri equivalenti ogni 100 abitanti nel 2020. Anche per quanto riguarda la ciclo-viabilità, Reggio Emilia figura prima in classifica italiana, con 46,5 metri equivalenti ogni 100 abitanti.

Per quanto riguarda risorse e rifiuti, sul panorama italiano il rapporto “Ecosistema urbano 2022” mostra che, se da un lato aumenta la produzione di rifiuti annua pro-capite, per lo meno aumenta la percentuale media di raccolta differenziata, che raggiunge il 61,5% contro il 59,3% registrato l’anno scorso e contro il 54,3% rilevato tre edizioni fa. Ferrara, con l’87,3%; poi Reggio Emilia, con l’82,2%; successivamente Parma, con l’82,1%; ancora Forlì, con l’80,4%; e infine Cesena, con l’78,7%, rappresentano l’eccellenza in Italia, essendo tutte ben oltre la percentuale del 75%. Fanalino di coda, invece, Bologna, col 55,7%, sotto la media nazionale.

In un contesto in cui la materia idrica è sempre più a rischio, uno sguardo alle perdite nelle reti idriche mostra che, solo tre delle città in Emilia-Romagna, hanno perdite oltre del 30% dell’acqua immessa in rete. Parma, col 38,5%; Modena, col 34,9%; e Ferrara, col 34,6%, infatti, si collocano al di sotto della media nazionale dei capoluoghi, fissata al 36%.

Novità degli ultimi rapporti, invece, è la presenza di un indice sul consumo di suolo, basato sui dati “Ispra” e valutato su una scala da uno a dieci. Bologna, con nove e mezzo su dieci, si colloca in quinta posizione, risultando tra i capoluoghi migliori in assoluto; Rimini, con otto e mezzo su dieci, si piazza all’undicesimo posto; poi Modena e Parma che, con otto su dieci, si occupano la tredicesima casella in classifica. Pessime le performance di Ferrara, con quattro su dieci; e soprattutto, di Ravenna, con uno e mezzo su dieci.

In merito alla ciclo-viabilità, con Reggio Emilia che, con 46,5 metri equivalenti ogni 100 abitanti, occupa la prima posizione nella classifica nazionale, si è espresso Mirko Laurenti, referente di Legambiente per “Ecosistema urbano”, con le seguenti parole: “Reggio Emilia ha saputo andare incontro alle novità e alle esigenze dei cittadini, mantenendolo in costante crescita” ha concluso Laurenti.

Concernente la crescita in campo ambientale, che deve molto agli scambi con la storica campagna di Legambiente, invece, si è espresso Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, con le seguenti affermazioni: “L’impegno di Legambiente con ‘Ecosistema urbano’ è fondamentale per orientare il lavoro delle pubbliche amministrazioni. Il percorso indicato dall’associazione può essere seguito per migliorare in direzione della sostenibilità”, ha concluso il primo cittadino della città emiliana.

Infine, sulla legge urbanistica, è intervenuta Barbara Lori, assessore alla pianificazione della Regione Emilia-Romagna, con le seguenti parole: “Stiamo facendo passi in avanti importanti rispetto ai nuovi ‘Piani urbanistici generali’ da parte dei comuni, molti capoluoghi sono in dirittura di arrivo. Un primo risultato parziale che ci permette di tagliare di oltre 11.400 ettari di suolo che erano presenti nelle previgenti pianificazioni comunali”, ha concluso la Lori.