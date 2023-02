Per potersi candidare è disponibile meno di una settimana, dato che, alle 14 di venerdì prossimo, scade il bando, a cui possono prendere parte tutti i ragazzi tra i diciotto anni e i ventinove anni non compiuti

Ultima settimana per candidarsi al bando di servizio civile. Fino alle 14 di venerdì 10 febbraio, infatti, è aperto il bando di servizio civile universale a cui possono partecipare tutti i ragazzi tra i diciotto anni e i ventinove anni non compiuti. Per Ravenna, per Cervia, e per Russi sono disponibili cinque diversi progetti, facenti parte del programma dal titolo “Territori Comuni”, tra cui scegliere.

Di seguito, l’elenco dei progetti per Ravenna, per Cervia, e per Russi, e i posti disponibili per ognuno di esso:

per il progetto intitolato “Ambiti interculturali”, sono disponibili quattro posti nel servizio pari opportunità del Comune di Ravenna, in via Oriani

per il progetto intitolato “In un comune formato giovani”, sono disponibili quattro posti nel Comune di Ravenna, di cui due posti nell’ufficio politiche europee, in via Longhi; e due posti nell’ufficio politiche giovanili, in via d’Azeglio

per il progetto intitolato “Rcr ritrovarsi crescere raccontare in biblioteca”, sono disponibili quindici posti, di cui due posti nella casa “Vignuzzi”, in via san Mama; otto posti alla biblioteca Classense; tre posti alla biblioteca di Cervia, nella circonvallazione Sacchetti; e due posti alla biblioteca di Russi, in via Godo vecchia

per il progetto intitolato “Welcome: accogliere, orientare e accompagnare le persone più fragili nei servizi”, sono disponibili sei posti, di cui due posti al servizio sociale associato del Comune di Ravenna, in via d’Azeglio; un posto ai servizi demografici di Cervia, in via Ressi; un posto al servizio “Cervia informa”, in viale Roma; e due posti ai servizi sociali del Comune di Cervia, anch’essi in viale Roma

per il progetto intitolato “Diffondiamo diritti e saperi”, sono disponibili quattro posti, di cui due posti nei servizi alla comunità del Comune di Cervia; e due posti al centro “Paradiso” del Comune di Russi

I progetti avranno una durata fino a dodici mesi, ed è previsto un compenso di 444,30€ al mese; con l’assunzione in servizio dei vincitori della procedura selettiva che dovrà avvenire entro giovedì 21 settembre. Per potersi candidare, è necessario inviare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma “Dol”, raggiungibile tramite pc, tramite tablet e tramite smartphone, visitando il sito web https://domandaonline.serviziocivile.it. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid, il sistema pubblico di identità digitale. Infine, per maggiori informazioni e per leggere il bando integrale, è necessario visitare il sito web www.comune.ra.it/bandi/bando-di-servizio-civile-universale/