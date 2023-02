Torna l’imperdibile divertimento del Parco più grande d’Italia: il calendario

Una nuova entusiasmante stagione sta per partire: giovedì 6 aprile torna l’appuntamento con Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia. Dalle 10.30 alle 18, il Parco alle porte di Ravenna accoglierà grandi e piccini per dare il via a una nuova stagione di grandi emozioni. Tante le novità per il 2023 a cominciare proprio dal primo weekend di apertura che – coincidendo con il periodo pasquale – durerà ben 6 giorni: un’occasione unica per vivere una Pasqua davvero alla grande!

Durante la stagione il Parco proporrà show imperdibili, eventi esclusivi con aperture straordinarie e spettacoli per tutte le età. Al momento la programmazione è top secret e non mancheranno i colpi di scena!

Tornano anche i meet&greet per incontrare i personaggi Nickelodeon come SpongeBob SquarePants, Patrick Star e Plankton, i PAW Patrol – Chase, Marshall e Skye, le Teenage Mutant Ninja Turtles e Dora l’Esploratrice che orami sono di casa fra le vie di Mirabilandia e regaleranno sorrisi e divertimento ai più piccini.

Non mancheranno le attrazioni da Guinness dei primati come iSpeed, Katun e Divertical; le atmosfere cowboy della Far West Valley; il terrore di The Walking Dead, l’horror house ispirata alla nota serie televisiva, unica in Italia; le ambientazioni di milioni di anni fa con i dinosauri di Dinoland; il rombo dei motori dell’area Ducati World; il paradiso dei più piccoli Bimbopoli con la splendida giostra a cavalli su due piani e molto altro.

Da sabato 17 giugno a domenica 3 settembre torna anche la spiaggia più caraibica della Romagna: il parco acquatico Mirabeach!

La stagione 2023 di Mirabilandia prenderà il via giovedì 6 aprile e si concluderà domenica 5 novembre.

E anche quest’anno il divertimento…si paga a rate! Grazie alla partnership fra Mirabilandia e Scalapay, proseguono i servizi legati alla formula buy now, pay later (compra ora e paghi successivamente) che consentono di dilazionare le spese per gli abbonamenti e i soggiorni con formula Parco+Hotel, per rendere il Parco divertimenti più grande d’Italia, un’esperienza sempre più alla portata di tutti.

Per ulteriori informazioni e calendario: mirabilandia.it

Abbonamenti da 59,90€

Parco + Hotel 100% rimborsabile da 49,90€ e per prenotazioni fino al 31 maggio i bimbi entrano gratis!

Mirabilandia

850.000 mq, 46 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il Parco da Guinness dei primati: iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Il 2019 è stato l’anno di Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Nella stagione 2022 è stata inaugurata The Walking Dead, l’horror house del parco completamente ispirata al tema della nota serie tv americana. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Hot Wheels City – La nuova sfida”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 15 metri di altezza, mai eseguito prima in un parco divertimenti. Ad animare le vie del parco e alcuni spettacoli sono arrivati anche i famosi personaggi di Nickelodeon. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un Parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 emozionanti scivoli, un’esclusiva area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq.