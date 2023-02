Attivo un bando per la concessione demaniale con i contributi regionali del progetto “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”

È stato pubblicato nei giorni scorsi dal Comune di Ravenna bando per l’assegnazione temporanea di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di una spiaggia attrezzata e organizzata per l’accoglienza in via esclusiva di persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e loro accompagnatori.

La nuova spiaggia dovrebbe sorgere in località Punta Marina Terme, in un’area tra lo stabilimento balneare “Chicco” e l’area in cui sarà insediato il Centro Operativo di Salvataggio.

La concessione avrà la durata di anni 20, in considerazione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare (fatte salve le possibilità di revoca e di decadenza previste dal Codice della Navigazione ed eventuali proroghe consentite da leggi statali o regionali).

La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio, aggiornato annualmente, da corrispondersi in via anticipata e dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato. Poiché la concessione verrà rilasciata per fine di pubblico interesse, l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione dell’area demaniale marittima verrà ridotto in misura pari al 90% (importo minimo annuo di Euro 3.377,50).

Il progetto

L’obiettivo prioritario del bando è appunto quello di realizzare una spiaggia attrezzata e organizzata per l’accoglienza in via esclusiva di persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e loro accompagnatori, al fine di dare attuazione al Piano dell’arenile e sviluppare un programma di gestione del medesimo, nell’obiettivo della miglior qualificazione dell’offerta turistico-ricreativa e della soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei clienti, mediante un’organizzazione della spiaggia tendente ad un livello qualitativamente ottimale, in relazione alla propria conformazione strutturale e funzionale, nonché al numero degli utilizzatori.

La realizzazione dell’area polivalente rientra nell’ambito del progetto “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”, per il quale la Regione Emilia-Romagna ha ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le disabilità, l’approvazione del progetto e l’assegnazione di un finanziamento. Il Comune di Ravenna è partner di questo progetto assieme agli altri Comuni della costa emiliano-romagnola, a CERPA Italia Onlus e ad APT Servizi s.r.l..

Il concessionario beneficerà quindi di un contributo di € 135.000,00 per la copertura dei costi connessi alla realizzazione di una struttura attrezzata a servizio della balneazione per persone con disabilità e della gestione della struttura per il primo anno di attività. Tutte le attività di comunicazione e promozione, comprese la documentazione informativa ed eventuali pubblicazioni nei siti internet, dovranno riportare l’emblema della Repubblica con la dicitura “Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità”.

Il progetto di realizzazione della spiaggia dovrà infine anche risultare coerente con il progetto comunale di “riqualificazione accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari dei Lidi del Comune di Ravenna 2° Stralcio (Casalborsetti, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Classe)”.

Criteri

La gestione dei beni demaniali marittimi, viene precisato nel bando, si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia delle risorse del territorio, pertanto sono consentite solo utilizzazioni che non compromettano le risorse ambientali, la fruibilità dei beni demaniali marittimi e che siano compatibili con le caratteristiche e le finalità primarie del bene demaniale stesso, in conformità alla normativa legislativa e codicistica vigente e nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località.

L’assegnazione avverrà quindi a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Questi i criteri di assegnazione:

Eco-compatibilità del progetto di realizzazione della spiaggia attrezzata (max 30 punti)

Organizzazione e gestione della spiaggia attrezzata (max 50 punti)

Precedente esperienza in servizio analogo rappresentata mediante una sintetica scheda nella quale venga indicato il tipo di attività, la localizzazione, il numero e la tipologia degli utenti, il periodo e la durata (max 20 punti)

Come presentare domanda

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire esclusivamente all’Ufficio Archivio e Protocollo Piazza del Popolo n. 1 – 48121 Ravenna, entro e non oltre il giorno 13/3/2023 alle ore 12.30 e a pena di esclusione.