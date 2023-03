Il “Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’osservatorio statistico per la parità di genere della provincia di Ravenna” ha lo scopo di creare un sistema integrato che elabori dati statistici sulla parità di genere

Il Comune di Cervia ha aderito al “Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’osservatorio statistico per la parità di genere della provincia di Ravenna”, di cui fanno parte numerosi enti e realtà, tra cui la Prefettura, la provincia di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, l’”Uppi Emilia-Romagna”, i Comuni della provincia di Ravenna, la Camera di commercio, l’Ausl, i sindacati, gli ordini professionali, “Linea rosa”, e diverse associazioni.

L’obiettivo è costruire un sistema integrato di elaborazione di dati statistici del territorio ravennate in tema di parità di genere, che saranno aggiornati annualmente, per intervenire con efficacia, riducendo le disuguaglianze e le discriminazioni. I dati, inoltre, aiuteranno a monitorare l’efficacia delle politiche per evitare le diseguaglianze, e per promuovere la cultura di genere e delle pari opportunità, e potranno essere d’aiuto nell’individuare gli ambiti di intervento per colmare i divari.

Gli enti e le realtà che hanno aderito metteranno, così, a disposizione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, risorse umane, tecniche ed organizzative. Si opererà attraverso sia un tavolo di indirizzo strategico, sia un gruppo di lavoro tecnico-statistico, i cui referenti fanno parte degli enti e delle realtà che hanno aderito. Il tavolo ha il compito di garantire la continuità operativa; di stimolare e di verifica le sinergie istituzionali ed il contesto di osservazione dei fenomeni e dei bisogni; di programmare, di definire e di realizzare azioni di sensibilizzazione e di comunicazione in ambito educativo; e, infine, di monitorare, fra l’altro, l’andamento occupazionale delle donne e le potenziali criticità locali.

In merito all’adesione al “Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’osservatorio statistico per la parità di genere della provincia di Ravenna”, si è espressa Michela Brunelli, assessore alle pari opportunità del Comune di Cervia, con le seguenti parole: “L’adesione al protocollo non è un atto formale, ma un impegno concreto per promuovere una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne, e per diffondere la cultura dei diritti umani. Inoltre, è sempre più necessario, su questi temi, sensibilizzare il tessuto sociale, istituzionale, dell’associazionismo, ed i cittadini, tramite organizzazione di eventi; iniziative di carattere culturale e di comunicazione; ed interventi educativi. Occorre un vero cambiamento dell’intera società per renderla più inclusiva, così da adottare misure per eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, nel riconoscimento e nel godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali di ognuno in campo politico, economico, sociale, culturale, e civile e in ogni altro campo, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro, e della retribuzione”, ha concluso la Brunelli.