Collaborazione tra l’associazione Spazio 104 insieme odv e lo sport ravennate: una vendita di uova di Pasqua per comprare un pulmino

L’associazione “Spazio 104 insieme odv”, organizzazione di volontariato di Ravenna che svolge attività a favore di persone con disabilità, legate all’inserimento di tipo lavorativo, al tempo libero, e ad attività di svago e a carattere culturale e sportivo, volte alla socializzazione e a rendere autonomi i ragazzi e le ragazze, in occasione della Pasqua, ha deciso di promuovere l’iniziativa dal titolo “Facciamo squadra, viaggiamo insieme”, una vendita di uova di Pasqua, a partire dalla giornata di dopodomani, lunedì 6 marzo. Saranno disponibili per l’acquisto nella sede di via don Carlo Sala, numero 7, di Ravenna, e nei negozi associati, oltre cinquanta, che esporranno la locandina dell’iniziativa, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14.

Il progetto, in collaborazione con alcune società sportive e altre realtà del territorio ravennate, in particolare Ravenna F.C., Ravenna women, Basket Ravenna, Atletica Ravenna, Ravenna R.F.C. rugby, e Porto Robur Costa, ha lo scopo di utilizzare il ricavato della vendita delle uova per l’acquisto di un pulmino, col quale poter trasportare i ragazzi ai loro eventi sportivi. Gli sportivi e i tifosi potranno trovare le uova durante le gare e le partite, in una postazione dedicata, coi volontari di “Spazio 104 insieme” che forniranno anche informazioni sulla loro attività.

Di seguito, l’elenco dei giorni e dei luoghi in cui saranno presenti i banchetti per la vendita delle uova di Pasqua, con le società che hanno messo a disposizione, come sorpresa, in alcune uova, gadget delle squadre e biglietti omaggio per le partite:

domenica 12 marzo, allo stadio di San Zaccaria, alle 14.30, per la partita di calcio femminile tra il Ravenna women ed il Castelvecchio

lunedì 13 marzo, al campo scuola di Ravenna, alle 18, in occasione dell’allenamento dell’Atletica Ravenna

domenica 19 marzo, allo stadio Benelli di Ravenna, alle 14.30, per il match di calcio tra il Ravenna F.C. ed il Sant’Angelo

domenica 19 marzo, al Pala De André di Ravenna, alle 17, per la partita di basket maschile tra l’OraSì Ravenna ed il Rbr

domenica 26 marzo, al Pala Costa di Ravenna, alle 16, per il match di pallavolo maschile tra Porto Robur Costa Ravenna e l’M&G pallavolo

domenica 2 aprile, al campo di via Isonzo, numero 22, a Ravenna, alle 14.30, per la partita di rugby tra il Ravenna rugby ed il Faenza rugby

L’associazione “Spazio 104 insieme”, come specificato in una nota, ha l’obbiettivo di creare percorsi lavorativi, di svago, e momenti di socialità tra i ragazzi affetti da disabilità, anche integrandoli con le realtà del territorio. Lo scopo principale dell’associazione, attualmente, è l’inserimento lavorativo che gli permetta di costruire un proprio progetto di vita, oltre che ad aumentare la consapevolezza della propria autonomia, ed a facilitare l’integrazione in un gruppo e lo stare insieme, trasmettendogli quello che è lo slogan dell’associazione, ossia “#Insieme è più bello”.

In merito all’iniziativa intitolata “Facciamo squadra, viaggiamo insieme” e promossa dall’associazione “Spazio 104 insieme odv”, organizzazione di volontariato di Ravenna, si è espresso Giacomo Costantini, assessore allo sport del Comune di Ravenna, con le seguenti parole: “Il mondo sportivo è sempre stato sensibile a queste tematiche, e si è rivelato un ambito nel quale le persone acquisiscono competenze e abilità che non pensavano di avere. Per questo motivo, molte società hanno aderito a questa iniziativa così meritoria. Confido nella generosità della nostra comunità per poter contribuire all’acquisto del pulmino”, ha concluso Costantini.

Anche Maura Masotti, presidente dell’associazione “Spazio 104 insieme odv”, si è espressa in merito alla vendita delle uova di Pasqua per poter acquistare un pulmino, con le seguenti affermazioni: “Il nostro primo obbiettivo è far sì che, attraverso il lavoro, quello remunerato, continuativo e che consenta una reale indipendenza economica, si realizzi il progetto di vita dei ragazzi e favorisca la stima personale. Operiamo, principalmente, lavorando sul gruppo e sulla sua coesione, aumentando l’autonomia delle persone attraverso le tante attività che proponiamo, ossia laboratori legati alla ristorazione su cui i nostri ragazzi hanno fatto molta esperienza, laboratori di improvvisazione teatrale e musicoterapia, attività fisico/motoria come ginnastica, nuoto, ippoterapia, e vela, e tante altre esperienze”, ha concluso la Masotti.

Per maggiori informazioni, è necessario telefonare al 335 6841609.