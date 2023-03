Giovedì 2 marzo l’associazione è stata accolta dagli educatori della comunità

Nel pomeriggio di giovedì 2 marzo, come affermato in una nota, l’associazione “Cuore & territorio” di Ravenna, con Marcello Iervolino, Fabio Marzufero, e Anna Redavid, suoi volontari, è stata accolta da Chiara Gatani, Giuseppe Crocetti, e Vito Novello, educatori della comunità educativa “Il maggese”, che ha l’obbiettivo di consolidare, nei minori, la coscienza della convenienza di rapporti di sequela e di obbedienza, che si istaurano attraverso la convivenza con gli educatori e con la rilettura, in chiave educativa, di tutti i momenti della quotidianità.

Fondamentale, prosegue la nota, è la promozione dell’integrazione sociale tra i ragazzi, favorendo lo sviluppo delle capacità individuali e la relazione, all’interno di un collettivo guidato. Le attività si svolgono in un’ambiente familiare, in un contesto di attenzione e di cura sia per il luogo in cui si vive, sia per i tempi, scanditi da momenti di condivisione, dai compiti, dal gioco, e dal tempo libero. La mission della comunità è quella di promuovere una nuova dimensione sociale e culturale, nella quale i ragazzi possano appassionarsi alla semplicità del rapporto fiducioso con figure adulte.

I soci di “Cuore & territorio”, continua la nota, grazie agli educatori, hanno condiviso un momento di aggregazione con gli ospiti della struttura, consumando con loro una merenda e conoscendoli uno ad uno. Inoltre, l’associazione ha effettuato una donazione. Il surplus di vestiti, di giochi, e di libri richiesti dalla struttura in una precedente visita, infatti, ha suscitato il plauso di Federica Podeschi, responsabile, ed un attimo di emozione ai fanciulli presenti alla vista dei giochi, come riferito da Giovanni Morgese, presidente di “Cuore & territorio”. La giornata, infine, è stata densa di emozioni, ed ha permesso di creare un’empatia coi bambini che durerà nel tempo, assicurano i volontari dell’associazione ravennate, conclude la nota.