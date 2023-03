L’assessora Moschini: “Perché i fatti dell’Iran non possono lasciarci indifferenti, soprattutto in questa giornata dell’8 marzo”

Anche quest’anno, come nel 2022, il Comune ha aderito all’iniziativa “Una bandiera per le donne dell’Afghanistan” in occasione della Giornata internazionale della donna. Questa mattina l’assessora alle Politiche e cultura di genere e immigrazione, Federica Moschini, ha partecipato all’esposizione della bandiera tricolore storica e ufficiale della Repubblica Islamica dell’Afghanistan sul balcone di Palazzo Merlato, insieme ad uno striscione di solidarietà per le donne Iraniane, tratto dall’opera dell’artista ravennate Gianluca Costantini, “perché i fatti dell’Iran – afferma l’assessora Moschini – non possono lasciarci indifferenti, soprattutto in questa giornata dell’8 marzo, simbolo della lotta contro le discriminazioni e le violenze fisiche e psicologiche di cui le donne ancora oggi sono oggetto in tutto il mondo”.

L’iniziativa, proposta Tramandars, un movimento multidisciplinare che ha lo scopo di trasmettere arte e cultura negli spazi pubblici, è finalizzata ad esprimere la solidarietà e l’impegno dell’Italia nei confronti del popolo afghano, in particolare delle ragazze e delle donne che hanno subito discriminazioni, violazioni dei diritti fondamentali, reclusione e torture da parte del regime talebano, senza dimenticare il dramma delle donne iraniane.