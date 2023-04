L’associazione di Ravenna ha voluto esprimere la sua vicinanza al dolore dei familiari dell’attore, regista teatrale e drammaturgo scomparso domenica 26 marzo

L’associazione “Dis-ordine” di Ravenna, come illustrato in una nota, è vicina, col proprio abbraccio, al dolore dei familiari di Ivano Marescotti e di quanti oggi lo piangono. Il cinema, il teatro e la cultura italiana perdono un interprete autentico, simpatico coerente, sempre legato alla terra e ai valori da cui è nato, ma non ne perderanno la memoria.

L’associazione, prosegue la nota, lo vuole ricordare anche come ex studente del liceo artistico della città bizantina, come socio onorario, uno dei primi, nel 2017 con la tessera numero quattro, e, soprattutto, come amico. Un amico che se ne va nello stesso giorno in cui “Dis-ordine” sta celebrando il ricordo di Nino Carnoli, un altro caro amico dell’associazione ravennate, scomparso il 26 marzo di tre anni fa. Una data infausta, quindi, che rimarrà impressa nella memoria e nei cuori di “Dis-ordine”, che cercherà di onorare per l’eredità culturale che ha avuto la fortuna di aver ricevuto da questi giganti, conclude la nota.