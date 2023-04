Corsi gratuiti organizzati da Iscom E.R. Ravenna, in collaborazione con Confcommercio Ravenna, riservati alle donne residenti o domiciliate in regione

A breve partiranno “Donne digitali: competenze per l’occupabilità e l’adattabilità”, corsi gratuiti organizzati da Iscom E.R. Ravenna, in collaborazione con Confcommercio Ravenna, e riservati alle donne, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, che vogliono acquisire conoscenze, competenze e abilità per progettare e per sviluppare contenuti digitali.

I corsi, che si svolgeranno in presenza ed in videoconferenza, si articolano su vari livelli, a scelta in base alle competenze che si vorranno acquisire. Le tematiche che verranno trattate, più specificatamente, sono il navigare nel web, il comunicare “digitalmente”, il content creator, la cyber sicurezza, e il digital problem solving.

La durata dei singoli percorsi è stata definita tenendo conto delle competenze in ingresso dei partecipanti, col livello base, rivolto a persone che non possiedono conoscenze o competenze della materia e che, quindi, necessitano di una formazione che parte dalle basi e che arrivi alle prime competenze strutturate, che è di sedici ore o di trentadue ore, a seconda del progetto. Il livello medio e il livello avanzato, che, invece, partono rispettivamente da un primo e da un medio livello di conoscenza della materia, sono sempre da sedici ore o da trentadue ore, anche in questo caso in base al progetto e ai relativi obiettivi didattici.

Si tratta, in ogni caso, di corsi “autonomi”, singolarmente fruibili, ma, al tempo stesso, concepiti in una logica di complementarietà. Infatti, è possibile “agganciare” fra loro i diversi moduli, così da andare a comporre una proposta articolata. Questo per far fronte ai bisogni formativi dell’utenza e a traguardare in maniera più efficace l’obiettivo di aumentare le conoscenze e le competenze delle partecipanti, in modo da rafforzare la loro occupabilità e la loro adattabilità a fronte dei processi di transizione del settore produttivo di riferimento. Al termine dei corsi, poi, verrà rilasciato un attestato di frequenza. Infine, le iscrizioni avvengono tramite il sito web www.iscomer.it.

Per maggiori informazioni, è necessario telefonare allo 0544-515640, oppure inviare una mail all’indirizzo rgiavara@iscomer.it.