Aumentati i varchi che passeranno da 3 ingressi con operatore a 7

Si è svolto a Mirabilandia, alla presenza della Prefettura e dei rappresentanti del Comune di Ravenna, il consueto sopralluogo tecnico a pochi giorni dell’apertura del Parco. Un confronto fondamentale per agevolare l’entrata a Mirabilandia soprattutto in vista dei ponti primaverili che richiameranno in zona migliaia di visitatori.

Al fine di migliorare le operazioni di ingresso è stata da tutti condivisa la scelta di aumentare i presidi sui varchi parcheggi, che passeranno da 3 ingressi con operatore a 7. A questi verrà aggiunto del personale supplementare per agevolare il pagamento del parcheggio.

Fondamentale anche l’impegno di ANAS per potenziare la segnaletica stradale con percorsi alternativi in modo da diluire il flusso delle auto tra E45 e Statale SS16.

“Mirabilandia è un attrattore turistico di grande rilievo per Ravenna e tutta la Romagna, dice Giacomo Costantini, Assessore al Turismo del Comune di Ravenna. Abbiamo costruito un’ottima collaborazione sia nella promozione, che nella condivisione degli eventi, fino al miglioramento della fruizione del parco divertimenti, come per il potenziamento della linea extraurbana 176 Ravenna-Mirabilandia-Cervia. Registro quindi come molto positivo l’investimento messo in campo, che dimostra anche l’attenzione della dirigenza di Mirabilandia verso il territorio”.

“Siamo sempre pronti al confronto e al dialogo per ricercare le soluzioni che possano migliorare la fruizione, da parte di tutti, dell’enorme patrimonio turistico della Romagna di cui Mirabilandia è parte. La condivisione di questa soluzione è per noi un esempio di come dall’impegno di tutte le parti coinvolte si possa arrivare sempre alle decisioni migliori”, commenta Riccardo Capo, Managing Director del parco.

La stagione 2023 di Mirabilandia prenderà il via giovedì 6 aprile e si concluderà domenica 5 novembre.

Per ulteriori informazioni: mirabilandia.it

