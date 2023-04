Approvate le linee di indirizzo per le convenzioni con le associazioni culturali relative ad attività culturali e a spettacolo dal vivo

Nella seduta di martedì 4 aprile, il consiglio comunale di Ravenna ha approvato la delibera denominata “Convenzioni con le associazioni culturali relative ad attività culturali e di spettacolo dal vivo-Approvazione linee di indirizzo”, con venti voti favorevoli, rispettivamente dei partiti Pd, Lista de Pascale, Ravenna coraggiosa, Partito repubblicano italiano, Gruppo misto e Movimento 5 Stelle; con quattro voti contrari, rispettivamente dei partiti Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Viva Ravenna e La pigna; e un astenuto, il partito Lista per Ravenna.

Fabio Sbaraglia, assessore del Comune di Ravenna, ha spiegato che, con questa delibera, vengono approvate le linee di indirizzo in base alle quali impostare l’avviso pubblico e le convenzioni per la definizione dei rapporti tra il Comune e tra i soggetti titolari dei progetti culturali e spettacoli dal vivo che saranno sostenuti, previo avviso pubblico, per il periodo di cinque anni che va dal 2023 al 2027. Le aree tematiche all’interno delle quali dovranno essere ricondotti i progetti culturali e gli spettacoli dal vivo che saranno presentati saranno cinque, ossia la musicale, le arti performative, la promozione letteraria, le arti visive e le arti cinematografiche.

Per l’anno corrente, l’importo complessivo previsto è di 540.000€; mentre, per il quadriennio che va dal 2024 al 2027, l’importo verrà definito in relazione alle disponibilità di bilancio. Come affermato in una nota, si tratta di uno degli strumenti più importanti, seppur non l’unico, attraverso cui il Comune, storicamente, sostiene le iniziative culturali promosse da soggetti privati, che negli anni ha permesso la fioritura e la costruzione di un sistema culturale diffuso che, oggi, è caratteristica distintiva del nostro territorio, conclude la nota.

Durante la seduta di martedì 4 aprile del consiglio comunale di Ravenna, sono intervenuti Alvaro Ancisi, de Lista per Ravenna; Maria Cristina Gottarelli, del Pd; Chiara Francesconi, del Gruppo misto; e Daniele Perini, de Lista de Pascale.

Per quanto riguarda il gruppo Lista per Ravenna, le linee di indirizzo che vengono approvate con la delibera non lasciano spazio a nuovi soggetti che meriterebbero una possibilità. Il gruppo Pd, invece, si è detto favorevole, e ha sottolineato che la programmazione, a Ravenna, offre una pluralità di iniziative che attira turismo internazionale e tanti cittadini. Il Gruppo misto si è detto d’accordo con le scelte fatte dall’assessore sul tema delle convenzioni, perciò il voto del gruppo alla delibera è positivo. Il gruppo Lista de Pascale, infine, ha dichiarato il suo voto positivo, sottolineando come questi finanziamenti comunali siano importanti per sostenere le associazioni.

La seduta del consiglio comunale di Ravenna di martedì 4 aprile è visibile cliccando nel seguente link al sito web http://bit.ly/archivio-sedute-cc.