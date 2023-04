Grande successo della Nordicata Lions Club Dante Alighieri

Sono state 325 le persone che hanno partecipato domenica 23 Aprile alla Nordicata Gastronomica alla Ca’ Nova, organizzata dal Lions Club Dante Alighieri, presieduto da Giuseppe Savini, in collaborazione con Leo Club, Nordic Walking Ravenna, Round Table 11 Ravenna, Carabinieri Forestali e Servizio Cani Guida di Limbiate.

È stata una giornata di festa, solidarietà e un’occasione per scoprire la suggestiva pineta di San Vitale attraverso la pratica sportiva di Nordic Walking accompagnati dagli Istruttori Gabriele Vichi e Donatella Dolcini, di mountain bike condotti da Lorenzo Zangheri e con la visita guidata con la collaborazione del Gruppo Carabinieri Forestali e per la Biodiversità di Ravenna, accompagnati dal Ten. Col. Giovanni Nobili.

Il momento più atteso della giornata è stato la consegna del cane guida, una labrador di nome “Cuba” addestrato dall’Istruttore Corrado Bernini donato al Sig. Alessandro, un non vedente di Osimo.

Il Governatore del Distretto Lion 108 A, Francesca Ramicone, presente all’evento, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa e per il coinvolgimento di tanti amici e conoscenti che hanno creduto nella potenza di questo Service per donare due occhi a chi non vede e perché insieme si può fare la differenza.

Alessandro ha ringraziato e dichiarato con commozione che, finalmente, per lui si stava realizzando un sogno e che stava iniziando una nuovo percorso di vita con Cuba.

Alla presenza del Funzionario Comunale Simone Ruffilli, è stata poi effettuata l’estrazione dei 78 premi della Lotteria Cani guida generosamente donati dal Club, operatori commerciali e privati. Lo scopo del Service è stato pienamente raggiunto e i fondi raccolti saranno utilizzati per adottare un cucciolo che sarà avviato all’addestramento presso il Centro di Limbiate, per diventare in futuro un bravissimo cane guida.