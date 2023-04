Da lunedì 17 aprile si può richiedere il beneficio per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale su gomma o su rotaia

In una nota, Start Romagna precisa che, da lunedì 17 aprile, è attiva la piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero del lavoro per accedere al “Bonus trasporti 2023”, il beneficio per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale rivolto a studenti, a lavoratori, a pensionati e a cittadini con un reddito personale complessivo, per l’anno 2022, non superiore a 20.000€.

La domanda, continua la nota, può essere presentata accedendo, con le credenziali spid o cie, carta d’identità elettronica, al link del sito web www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, e permette di ricevere un contributo fino a 60€, valido per l’acquisto di un abbonamento personale o mensile, o plurimensile, oppure annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su rotaia.

I clienti di Start Romagna che rispettano i requisiti, prosegue la nota, possono usufruire del bonus per acquistare gli abbonamenti venduti dalla stessa azienda di trasporto. Il bonus, che non dà diritto a resto, può essere utilizzato solo nei punto bus, presenti a Cesena, a Forlì, a Ravenna, a Riccione e a Rimini, e non nelle rivendite autorizzate. Per usufruire del beneficio, i clienti devono presentarsi in uno dei punto bus Start Romagna prima citati col bonus in formato cartaceo, stampato dal sito del Ministero.

Si può fare domanda online del beneficio per sé stessi, oppure per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario, inoltre, potrà chiedere un bonus trasporti al mese, entro domenica 31 dicembre del 2023 e fino ad esaurimento risorse. Il beneficio deve essere utilizzato entro il mese di rilascio, dato che, oltre la scadenza, non sarà più utilizzabile e sarà necessario presentare una nuova richiesta, conclude la nota.

Per maggiori informazioni è necessario telefonare al 199 11 55 77, o inviare un messaggio WhatsApp al 331 6566555, oppure inviare un messaggio nei canali Telegram di Start Romagna, dal lunedì al sabato compresi, dalle 8 alle 19 (il sabato solo alla mattina, dalle 8 alle 14).