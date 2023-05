Appuntamento giovedì 4 Maggio in Piazza Dora Markus

Giovedì 4 Maggio alle 10:00 a Marina di Ravenna in Piazza Dora Markus avrà luogo la manifestazione Open Day Project “Un sorriso in barca a vela” al fine di promuovere lo sport della vela grazie al contributo pratico e organizzativo di ALL SAILING 2.0 e grazie alla volontà e dedizione della Presidente della associazione “Il sorriso di giada ODV” Pamela Zingale la quale, con una serie di iniziative promosse in collaborazione con i volontari dell’associazione, evidenzia la necessità di divulgare la presa di coscienza della popolazione sul problema della disabilità e dell’inclusione.

All’interno di questa importante iniziativa saranno ospitati gli allievi dell’Istituto comprensivo Statale Guido Novello, Engim, scuola primaria G. Garibaldi, scuola Mordani. Gli alunni saranno imbarcati su 18 barche a vela ed effettueranno una piccola gita in mare al fine di prendere conoscenza delle attività sportive a vela.

Il Cestha, centro sperimentale tutela habitat, intratterrà gli alunni presso l’area antistante ali imbarchi illustrando loro la vita di alcune specie di creature marine.

Vi sarà inoltre a disposizione un rinfresco per i presenti. A bordo delle barche a vela i giovani saranno accolti dai volontari e vi sarà occasione di spiegare agli alunni l’argomento disabilità ed inclusione.

Si ringrazia il Comune di Ravenna Assessorato alla cultura , All Sailing 2.0, DECO industrie Ravenna, ENI s.p.a. distretto centro settentrionale, Associazione Nazionale Carabinieri (presidente Isidoro Mimmi), Associazione Nazionale Marinai D’Italia, Guardia Costiera Ausiliaria per l’importante supporto tecnico-logistico reso.