Nelle scorse settimane sono giunti diversi disegni da parte dei ragazzi: nei prossimi giorni la giuria annuncerà ufficialmente il vincitore

In attesa di lanciare ufficialmente la presentazione in vista dell’imminente avvio della stagione 2023 e dell’Ironman di settembre, l’associazione Cerviaman – nata nel 2019 dalla passione comune per il triathlon, e diventata ben presto anche un importante strumento di beneficenza per la comunità cervese – ha messo in pista per quest’anno una significativa novità che coinvolge le scuole del territorio.

Grazie alla collaborazione con le scuole primarie di Milano Marittima e di Tagliata, infatti, Cerviaman ha chiesto agli alunni delle classi V di realizzare un disegno per le magliette che l’associazione produrrà e distribuirà nel corso dell’estate, e il cui introito contribuirà a definire la cifra che verrà versata in beneficenza al termine della stagione.

Nelle scorse settimane sono così giunti diversi disegni da parte dei ragazzi: nei prossimi giorni la giuria, composta da diversi membri della Polisportiva delle Saline (a cui Cerviaman è associata), annuncerà ufficialmente il vincitore, e le magliette verranno presentate in un evento in programma ai primi di giugno. La classe da cui proviene il disegno vincente verrà premiata con materiale didattico.

Ma anche i disegni che non finiranno sulle magliette avranno vita propria: verranno infatti utilizzati per una pubblicazione (probabilmente un calendario fotografico) che verrà realizzata entro fine anno.

Tutte iniziative propedeutiche ad allargare sempre più la notorietà dell’associazione, anche fra i più giovani: del resto, uno degli obiettivi che Cerviaman si è data per il prossimo futuro è quello di dare vita ad una squadra di triathlon per giovanissimi.