Il Comune della città del sale è voluto intervenire per far fronte al progressivo aumento dei prezzi, mettendo a disposizione dei cittadini dei contributi una tantum

L’amministrazione comunale di Cervia ha ritenuto di intervenire a sostegno delle famiglie, per fronteggiare il carovita, mettendo a disposizione contributi una tantum per i cittadini. Il provvedimento è stato assunto in considerazione del progressivo aumento dei prezzi, aggravato dal conflitto in Ucraina e, in particolare, a causa della perdita del potere d’acquisto da parte di lavoratori e delle famiglie, soprattutto con reddito medio-basso.

Inoltre, il provvedimento fa parte di un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali e di un verbale siglato in aprile, relativo agli orientamenti da assumere in merito agli strumenti di sostegno al reddito, aggiungendosi ad altre misure già presenti, come il bando di sostegno all’affitto della Regione Emilia-Romagna. Pertanto, è stato messo a disposizione un fondo di 100.000€ per i contributi alle famiglie a fronte del “carovita”, a cui si aggiungeranno altri 100.000€, sempre a sostegno delle famiglie, previsti nel bilancio del 2023.

Per accedere ai contributi, i cittadini dovranno presentare domanda a seguito della pubblicazione di un bando da parte dell’amministrazione, che specificherà tutti i requisiti per potere partecipare, fra cui la residenza continuativa nel comune di Cervia almeno da sabato 1 luglio del 2022 e l’isee del valore fra 8.500€ e 18.000€. I fondi dovranno essere erogati secondo l’ordine della graduatoria, per un ammontare definito in misura variabile, da 200€ a 800€, sulla base del punteggio complessivo.

I servizi comunali della città del sale, grazie anche all’aiuto di volontari individuati dallo sportello “Cittadini attivi”, saranno a disposizione per dare informazioni sul bando e per aiutare i cittadini nella modalità di compilazione della domanda da presentare. I residenti, per ricevere maggiori informazioni, potranno recarsi al “Cervia informa” il mercoledì, dalle 9 alle 12, oppure potranno telefonare al 0544 979350.

In merito alla misura che stanzia contributi economici a sostegno delle famiglie, si è espressa Bianca Maria Manzi, assessore del Comune di Cervia, con le seguenti parole: “Abbiamo ritenuto di intervenire a sostegno delle famiglie, per fronteggiare il carovita, avviando un intervento diretto all’erogazione di contributi una tantum, sulla base di apposita procedura aperta ai cittadini residenti. Anche in questo caso, l’amministrazione comunale è a fianco di chi più ha necessità, cercando di contribuire ad alleviare i bisogni quotidiani dei cittadini con un sostegno per le spese. Ricordiamo che i nostri servizi, come sempre, sono a disposizione per tutte le informazioni e per seguire tutti coloro che sono in difficoltà”, ha concluso la Manzi.