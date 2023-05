Organizzato presso la Cmc di Ravenna dalla Consulta del Volontariato di Ravenna con Cuore & Territorio e ‘Il Terzo Mondo ODV’

La Consulta del Volontariato di ravenna comunica che

già dalle ore 09:00 questa mattina , i cittadini provenienti sia da Ravenna che da altre parti d’Italia hanno “assalito” la CMC Ravenna ovvero il centro di raccolta e di smistamento per: ABBIGLIAMENTO (vestiario e calzature per uomo, donna, e bambini da ogni età); ALIMENTARI PER neonati (omogeneizzati, pannolini, latte in polvere per la crescita); ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI di vario tipo a lunga conservazione pronto al consumo; IL MATERIALE NECESSARIO PER L’IGIENE del CORPO (assorbenti, sapone intimo, bagnoschiuma, dentifricio, spazzolino, latte o crema per il corpo, rotolo di carta, fazzoletto, carta igienica ); BEVANDE (acqua, succo di frutta, bibite).

Dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00 per la pausa pranzo il gruppo dei valorisi volontari in servizio presso i magazzini CMC, guidati dal Presidente della Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’ Charles Tchameni Tchienga hanno ricevuto preziose ed ingenti quantità di doni provenienti da diverse parti dell’Italia(Ancona, Parma, Senigallia, Milano, Lodi, Salerno, Lugo e Ravenna).

Ricordiamo ai cittadini che la raccolta del materiale e alimenti si svolge sempre presso i magazzini CMC Ravenna di via Trieste 76 nei seguenti momenti:

Consegna, da lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Mentre i ritiri si effettueranno già domani 24 maggio 2023 solo di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e sempre dal lunedì al venerdì.È possibile prenotare il proprio ritiro per il pomeriggio stesso chiamando anche il numero 366.5938218 della segreteria della consulta di Ravenna.

Per una buona organizzazione e distribuzione del materiale e soprattutto per la trasparenza e la tracciabilità, gli organizzatori (‘Cuore e Territorio’, Consulta di Ravenna e ‘Il Terzo Mondo ODV’) informano i cittadini della necessità di esibire un documento di riconoscimento al momento del ritiro degli indumenti e materiali.

In questa fase di ripresa alla quotidianità dopo i danni subiti da questa tragica alluvione, la regione dell’Emilia – Romagna in particolare la Romagna non saprà mai rialzarsi senza il sostegno di tutte le anime di buona volontà.

Si ricorda inoltre che è stato allestito anche punto di raccolta e ritiro di materiali per il ripristino dei danni dell’alluvione (dpi, tira acqua, tute, pale, secchi…) all’Esp di Ravenna presso l’ex Centro Vaccinale.