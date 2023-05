Tutto il materiale è disponibile, indistintamente per gli alluvionati o per i bisognosi, nei magazzini della Cmc Ravenna, aperti anche sabato mattina per ulteriori consegne

La Consulta del volontariato di Ravenna, in una nota, comunica ai cittadini della provincia ravennate che, tutti i beni raccolti nel punto di raccolta avviato nei magazzini della Cmc Ravenna, sono a disposizione, indistintamente, di tutti gli alluvionati o dei bisognosi. Per questo motivo, tutti possono beneficiarne esibendo semplicemente un documento di riconoscimento.

Per i motivi riferiti di seguito, prosegue la nota, si richiede cortesemente ai gentili benefattori di fermarsi, per il momento, con la raccolta di vestiario, avendo la Consulta un carico di donazioni congruo. La situazione alluvionati vede ancora numerose famiglie senza l’agibilità della propria casa, con moltissime persone ancora senza mobili a disposizione in cui potere riporre gli indumenti. Pertanto, si riprenderà la raccolta vestiario in un secondo momento.

In virtù non soltanto delle esigenze degli alluvionati e della voglia dei benefattori di portare il proprio sostegno sempre più crescente, continua la nota, la Consulta vuole ringraziare la Cmc Ravenna per aver concesso la possibilità di aprire anche nella mattinata di dopodomani, sabato 27 maggio, attendendo materiale di prima necessità.

Charles Tchameni Tchienga, presidente dell’associazione “Il terzo mondo odv” ed uno dei partner della Consulta, nel progetto intitolato “Aiutiamo”, aggiunge la nota, ha rivolto un ringraziamento particolare al Veniero Rosetti, presidente del gruppo Consar, che mette a disposizione dell’associazione “Il terzo mondo odv”, nel weekend, un furgone, così da poter raggiungere facilmente ogni singolo alluvionato romagnolo che ha necessità di beni e che non riesce a muoversi.

Si ricorda, inoltre, che per accedere ai servizi erogati indistintamente per tutti gli alluvionati, nei magazzini della Cmc Ravenna, è necessario telefonare alla Consulta del volontariato di Ravenna al 366 5938218, oppure a Vilma, al 366 5938218 e ad Anna, al 355 8310802, entrambe dei magazzini di Cmc Ravenna, prosegue la nota.

Infine, le giornate di consegna delle donazioni sono in programma dal lunedì al sabato compresi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (il sabato solo alla mattina, dalle 9 alle 13). Il ritiro dei beni per gli alluvionati, invece, è in programma dal lunedì al venerdì compresi, dalle 15 alle 18; mentre, il sabato e la domenica, la consegna del materiale avverrà a domicilio, conclude la nota.