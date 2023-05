La situazione di emergenza, con la maggior parte delle risorse impegnate nella pulizia e nello sgombero delle zone alluvionate, non consente l’avvio previsto per lunedì 29 maggio, rinviandolo a dopo l’estate

Come illustrato in una nota, per non distrarre forze e risorse impegnate nella pulizia e sgombero delle zone della città maggiormente colpite dall’alluvione, il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nel centro storico di Ravenna, il cui avvio era stato pianificato per la giornata di lunedì 29 maggio, slitta a data da definirsi, presumibilmente dopo l’estate.

La nuova data di avvio della riorganizzazione dei servizi ambientali, che interesserà oltre ottomila famiglie e attività, e che abbina porta a porta misto ai cassonetti intelligenti a seconda della zona interessata, sarà comunicata non appena ci saranno le condizioni per poter partire con la riorganizzazione di un’area così delicata e complessa come quella del centro storico, al quale si vuole prestare la massima attenzione, prosegue la nota.

Per eventuali richieste specifiche o per chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi, è possibile inviare una mail all’indirizzo dedicato differenziataravenna2021@gruppohera.it, oppure chiamare il servizio clienti di Hera per le famiglie, telefonando all’800 999 500, o il servizio clienti per le attività, telefonando all’800 999 700 (entrambi numeri gratuiti se si chiamano sia dal telefono fisso che dal cellulare), dal lunedì al sabato compresi, dalle 8 alle 22 (il sabato solo dalle 8 alle 18). Per informazioni e per segnalazioni sono, inoltre, disponibili sia l’apposita sezione del sito web www.gruppohera.it, sia “Il rifiutologo”, l’applicazione di Hera scaricabile gratuitamente (tra l’altro integrata con “Alexa”, l’intelligenza artificiale di Amazon) sia per iPhone e per iPad, che per Android, sul sito web www.ilrifiutologo.it, conclude la nota.