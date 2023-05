Fin dall’inizio dell’emergenza, il personale è stato presente per assistere la popolazione, informando dell’allerta meteo e dei comportamenti da attuare, e presenziando con un assistente sociale negli hub

A partire dalle prime ore dell’emergenza, il servizio sociale dei Comuni di Ravenna, di Cervia e di Russi, come affermato in una nota, è stato presente col proprio personale per portare assistenza alla popolazione. Sono state contattate 1200 persone fragili per informarle direttamente dell’allerta meteo e dei comportamenti da attuare in caso di emergenza; durante gli ordini di evacuazione sono stati collocati in strutture socio-sanitarie sicure oltre 450 persone fragili non autosufficienti; e negli hub è sempre stata presente un assistente sociale per il monitoraggio delle situazioni di fragilità, per la raccolta di bisogni primari e per il coordinamento col Coc.

Complessivamente, negli hub sono state ospitate oltre 2000 persone e sono stati oltre 2000 i pernottamenti organizzati in hotel per 500 persone evacuate. Inoltre, in questi giorni, prosegue la nota, le assistenti sociali, in collaborazione coi consiglieri territoriali, stanno andando strada per strada ad incontrare le persone più in difficoltà, mettendo a disposizione la propria professionalità per programmi e per interventi diretti al superamento dello stato di crisi ed al ripristino delle condizioni di normalità, conclude la nota.

In merito agli aiuti durante l’emergenza maltempo alla popolazione del servizio sociale dei Comuni di Ravenna, di Cervia e di Russi, si è espresso Gianandrea Baroncini, assessore alle politiche e alla protezione civile del Comune bizantino, con le seguenti parole: “Anche in questa emergenza, il servizio sociale è a fianco dei cittadini. Le attività delle assistenti sociali sono state integrate con quelle messe in campo dall’Ausl Romagna, con gli psicologi, coi medici presenti negli hub e con le associazioni di volontariato che si sono rese disponibili per i cittadini più fragili. Si ricorda, inoltre, che sono stati istituiti i numeri di telefono 337 1633523 e 337 1633522, ai quali è possibile rivolgersi per segnalare situazioni di difficoltà e di fragilità socio-sanitaria. Nei vari presidi territoriali, gli sportelli sociali stanno riprendendo la propria attività. Si ringraziano tutti i volontari che hanno operato in integrazione col servizio, sia all’interno degli hub che sul territorio. Un ringraziamento va anche ad Asproc, gli assistenti sociali volontari per la protezione civile, che, su richiesta della dirigente dei servizi sociali del Comune di Ravenna, sono attivati per cinque unità a supporto dei Comuni della gestione associata del servizio sociale”, ha concluso Baroncini.