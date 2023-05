Il documento riguarda avvisi rivolti alla viabilità, alla situazione del salone e del sottopassaggio, al ritiro dei sacchi di sabbia e ai numeri attivi per le richieste dei cittadini

Il Comune di Cervia ha pubblicato un documento contenente le informazioni riguardanti l’emergenza maltempo, più specificatamente rivolte alla viabilità, alla situazione del salone e del sottopassaggio di via Galeno, del ritiro dei sacchi di sabbia e dei numeri attivi per le richieste della cittadinanza.

Viabilità

Di seguito, sono riportate le indicazioni per chi deve raggiungere Cervia, essendo presenti, dall’autostrada A14, tre possibili alternative:

uscita Cesena nord, poi, attraverso l’E45 in direzione Ravenna, uscita Mirabilandia e, quindi, immissione sulla strada statale 16 verso Cervia

uscita Cesena, poi, lungo la strada provinciale 71 bis, raggiungere Cervia

per chi arriva dal nord Italia e sceglie la diramazione per Ravenna, uscita Ravenna, poi, immissione sulla strada statale 16 verso Cervia

Per coloro che percorrono l’E45 è sconsigliata l’uscita Casemurate, in quanto la strada provinciale 254, in corrispondenza delle saline, è chiusa.

Situazione del salone e del sottopasso di via Galeno

Il sottopassaggio di via Galeno alle terme, essendo stato liberato dall’acqua e ripristinato, è libero. Nella zona delle saline, invece, si sta continuando a lavorare incessantemente per liberare l’area ancora coperta dall’acqua. Sono, inoltre, in corso le verifiche sulla stabilità e sulla sicurezza della strada, con la viabilità della zona che, però, resta inibita al traffico. Al momento, non è possibile prevedere i tempi di riapertura. Seguiranno aggiornamenti appena possibile.

Ritiro dei sacchi di sabbia

Per accelerare e per agevolare le operazioni di ritiro e di smaltimento dei sacchi di sabbia utilizzati dai cittadini nei giorni dell’allagamento, il Comune ha chiesto la preziosa collaborazione dei consigli di zona, così da individuare alcune aree dove i cittadini possono conferire i sacchi. A Savio, il punto di raccolta è stato istituto nel parcheggio in via Caduti civili; mentre, a Tagliata, il punto di raccolta è situato nel parco davanti alla Casina Piazzale Gemelli. Ulteriori attivazioni nelle aree che ne hanno necessità, verranno aggiornate successivamente.

Numeri attivi per le richieste dei cittadini

Dalla giornata di oggi, sabato 27 maggio, sono attivi vari numeri per le richieste dei cittadini. Coloro che hanno bisogno di aiuto, infatti, possono telefonare al 342 5211536, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. La Polizia locale di Cervia, infine, contattabile telefonando allo 0544 979251, è a disposizione per informazioni, per segnalazioni e per interventi al numero. Essendo ormai passati nella seconda fase dell’emergenza, è stato disattivato sia il numero di telefono fisso 0544 979164, sia il numero di telefono fisso 0544 979170.