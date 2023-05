Un’operazione di prossimità senza precedenti, messa in campo dalla Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’ e Cuore e Territorio ‘APS’ grazie alla donazione del mezzo del Gruppo Consar e con il sostegno di Ravenna24Ore.it

Sabato 27 maggio in tarda mattinata è partito con grande entusiasmo il furgone della solidarietà del Gruppo Consar carico di alimenti, acqua, prodotti per l’igiene corporale per il domicilio delle famiglie alluvionate. Una operazione di solidarietà e di prossimità senza precedenti, messa in campo dalla Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’ e Cuore e Territorio ‘APS’ con il sostegno di Ravenna24Ore.it.

Grande era la gioia, e l’emozione degli alluvionati dopo aver sentito suonare il campanello ,sentirsi dire che c’era una sorpresa per loro raccolta da tutta Italia da parte della consulta del Volontariato di Ravenna.

Sono state ampiamente coperte le zone di San Pietro in Vincoli, Durazzano, Ducento, Coccolia, tutta la Via Argine destro del Ronco.

La missione di distribuzione dei beni a domicilio continua anche oggi domenica ed ogni weekend sino a quando l’ultimo alluvionato ritroverà il sorriso.