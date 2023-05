Per sostenere e potenziare servizi di prossimità, assistenza ed intervento a favore di famiglie fragili, la cui condizione è aggravata dall’emergenza alluvione con maggiori necessità di aiuto e vicinanza

L’emergenza alluvione, che ha colpito la regione Emilia-Romagna, ed il territorio romagnolo in modo particolare, genererà anche una ricaduta sociale rilevante che ha bisogno di trovare una risposta attenta da parte di tutta la comunità.

Per questo l’Associazione “Cuore e Territorio”, con il sostegno di Ravenna24ore, promuove una raccolta fondi e si pone al fianco delle istituzioni – e del Sindaco del Comune di Ravenna, Michele De Pascale – per sostenere e potenziare servizi di prossimità, assistenza ed intervento a favore di famiglie fragili, la cui condizione è aggravata dall’emergenza alluvione con maggiori necessità di aiuto e vicinanza.

Per questa ragione è stata avviata una raccolta fondi, con uno stanziamento iniziale di € 20.000, donati da coloro che hanno prontamente aderito al progetto:

il Centro commerciale Esp del gruppo IGD;

Mitsubishi Electric Europe B.V.

la “19^ Compagnia della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila”

Si confida, ovviamente, anche sulla generosità di cittadini, aziende ed enti che possono dare il proprio contributo per fronteggiare e superare l’emergenza con azioni concrete e semplici.

Nello specifico delle singole azioni, il Centro Commerciale Esp ha donato € 10.000 alla popolazione colpita dall’alluvione, tramite speciali “gift card” spendibili presso tutti i negozi del centro commerciale (compreso l’Extracoop).

Lo stesso Centro Commerciale ha messo a disposizione della nostra associazione uno spazio, all’interno della galleria, per gestire un’operazione di reperimento e distribuzione di materiale utile alla pulizia e rimozione dei detriti. Ad oggi nel punto di raccolta presente ad Esp, abbiamo ricevuto donazioni da parte di oltre cento associazioni, società e privati.

“Mettiamo a fattor comune le risorse per garantire tempestività ed efficacia, agendo con interventi pratici e gratuiti in modo integrato con le istituzioni e il privato sociale. Ciascuno può contribuire a questa gara di solidarietà, a fare bene insieme per non lasciare solo nessuno” commenta il presidente Cav. Giovanni Morgese.