Dal 17 giugno riapre il parco acquatico adiacente a Mirabilandia

Sabato 17 giugno parte la nuova stagione di Mirabeach, il parco acquatico adiacente a Mirabilandia. Spiaggia bianchissima direttamente da Sharm el-Sheikh, che non scotta al sole, palme altissime che provengono dal Brasile, acquascivoli, piscina con le onde, spazi verdi, aree relax, zone VIP, ombrelloni e lettini, gazebo e ville esclusive con tutti i confort, bar, ristoranti e negozi. Un’offerta d’eccellenza, che quest’anno compie venti anni, per vivere una giornata in perfetto stile caraibico in un’area di oltre 88.000 metri quadri.

Per i più piccoli il divertimento del El Castillo e la sua laguna; per chi cerca solo il relax niente di meglio della Laguna del Sol con getti idromassaggio; per chi vuole saltare tra le onde a disposizione gli oltre 2.000 metri quadri della Baía de Ondas. Per i più intraprendenti, Vuelta Vertigo, lo scivolo a forma di “V” da affrontare in canotto, oppure Cobra con una caduta libera a circa 50 km/h. Guidati dalla forza dell’acqua si potrà affrontare Rumba, un percorso tra curve e discese, mentre per una gara tra materassini è a disposizione lo scivolo multipista Los Ràpidos. Su comodi gommoni si potrà scendere lungo i 170 metri dell’indiavolato Rio Diablo. Un salto di 10 metri è invece quello dell’imperdibile Salto Tropical. Per i più esigenti, a disposizione le aree VIP, comodi gazebo e ville per gruppi fino a 6 persone.

La stagione 2023 di Mirabeach prenderà il via sabato 17 giugno e si concluderà domenica 3 settembre.

Biglietti online da € 16,90

Per informazioni e calendario: https://mirabeach.mirabilandia.it/

Mirabilandia – 850.000 mq, 42 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande Parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il Parco da Guinness dei primati: iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Il 2019 è stato l’anno di Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un Parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Nella stagione 2022 è stata inaugurata The Walking Dead, l’horror house del Parco completamente ispirata al tema della nota serie tv americana. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Hot Wheels City – La nuova sfida”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 15 metri di altezza, mai eseguito prima in un parco divertimenti. Ad animare le vie del Parco e alcuni spettacoli sono arrivati anche i famosi personaggi di Nickelodeon: SpongeBob SquarePants, il suo migliore amico Patrick Star e Plankton, i PAW Patrol – Chase, Marshall e Skye, le Teenage Mutant Ninja Turtles e Dora l’Esploratrice. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un Parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 emozionanti scivoli, un’esclusiva area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq.