Si parte dall’11 giugno

Da domenica 11 giugno, lo 0544 485080, il numero telefonico del Comune di Ravenna al quale risponde personale addetto a fornire informazioni sui contributi per l’autonoma sistemazione e per l’immediato sostegno per i nuclei familiari che hanno la dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata, sarà attivo anche la domenica.

Nel dettaglio, questo numero di telefono è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, ed il sabato e la domenica, dalle 8 alle 13.