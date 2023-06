Messi a disposizione dall’associazione provinciale di soccorso “Croce bianca” di Bolzano, l’amministrazione comunale di Ravenna ha deciso di destinarli a coloro le cui case hanno subito danni dalle recenti alluvioni

In seguito alle recenti alluvioni, l’associazione provinciale di soccorso “Croce bianca” di Bolzano ha generosamente messo a disposizione del Comune di Ravenna 430 deumidificatori carrellati in comodato d’uso gratuito. L’amministrazione comunale bizantina, a sua volta, ha valutato di concederli in comodato d’uso gratuito e temporaneamente a cittadini le cui unità immobiliari siano state oggetto di allagamento in occasione degli eventi calamitosi verificatisi a partire dallo scorso 1 maggio.

I requisiti per la presentazione delle domande sono stati approvati nella giornata di ieri, venerdì 9 giugno, dalla giunta comunale di Ravenna e le domande potranno essere presentate dalla giornata di oggi, sabato 10 giugno. Sostanzialmente, i richiedenti autocertificheranno che il deumidificatore sarà utilizzato in un immobile che è stato allagato e si impegneranno a utilizzarlo e a conservarlo con la massima cura, concordando con l’amministrazione comunale il tempo per il quale sarà loro concesso, che verrà stabilito anche in relazione sia al numero di domande pervenute che ai limiti delle disponibilità.

Il modulo di domanda è sia scaricabile dal sito web www.comune.ra.it, sia ritirabile nelle medesime sedi del comune di Ravenna, di seguito elencate, dove è possibile fare richiesta del contributo per l’autonoma sistemazione, alle quali andrà, appunto, presentato, con le modalità di ritiro che saranno comunicate successivamente:

Ufficio decentrato, in via Maggiore, 120, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì, esclusi i giorni festivi, anche dalle 14 alle 17

Centro giovani “Valtorto”, in via Faentina, 216, a Fornace Zarattini, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì, escusi i giorni festivi, anche dalle 14 alle 17

Ex scuola elementare di Villanova, in via Villanova, 74, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì, esclusi i giorni festivi, anche dalle 14 alle 17

Ufficio decentrato di Sant’Alberto, in via Cavedone, 36, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle 9 alle 13

Ufficio decentrato di Mezzano, in piazza della Repubblica, 10, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle 9 alle 13

Ufficio decentrato di Roncalceci, in via Sauro Babini, 184, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle 9 alle 13

Hub nella farmacia Boattini di Coccolia, in via Ravegnana, 815, dal lunedì e giovedì, dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli, in via Pistocchi, 41/a, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle 9 alle 13

Ufficio decentrato di Castiglione, in via Vittorio Veneto, 21, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle 9 alle 13

Per maggiori informazioni è necessario telefonare allo 0544 485080, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, ed il sabato e la domenica dalle 8 alle 13.