Le domande pervenute al Comune di Ravenna per l’ottenimento del Cas e per l’acconto del contributo di immediato sostegno sono circa 1450

Sono circa 1450 le domande finora pervenute al Comune di Ravenna per l’ottenimento del Cas, il contributo di autonoma sistemazione destinato ai cittadini che, a seguito dell’alluvione, hanno dovuto abbandonare le proprie case, trovando un alloggio alternativo, ad esempio nei domicili di parenti o di amici, e per l’acconto del contributo di immediato sostegno, ovvero 3000€, che a saldo possono salire a 5000€, per le famiglie la cui abitazione principale è stata allagata.

Nel dettaglio, circa 800 domande riguardano il Cas e circa 650 domande, invece, riguardano l’acconto del contributo di immediato sostegno, per un totale di circa 1450, dato che, naturalmente, uno stesso nucleo familiare può avere presentato domande per entrambi i contributi. A queste richieste, poi, si aggiungono circa 180 domande per il comodato d’uso gratuito dei deumidificatori messi a disposizione dalla croce bianca di Bolzano e, anche in questo caso, i nuclei familiari che hanno presentato tale richiesta possono aver fatto domande anche per le altre due forme di contributo.

I termini per la presentazione delle domande di Cas e i termini per la presentazione delle domande per il comodato d’uso gratuito dei deumidificatori, scadono venerdì 30 giugno; mentre, i termini per la presentazione delle domande per l’acconto del contributo di immediato sostegno scadono mercoledì 30 agosto, col saldo che, invece, scade martedì 31 ottobre)

Per quanto riguarda nello specifico il Cas, il contributo non è destinato a chi abbia usato come alloggio alternativo una seconda casa o una sistemazione messa a disposizione dal Comune di Ravenna. Inoltre, gli importi previsti su base mensile sono di 400€ per nuclei famigliari composti da una sola persona; di 500€ per nuclei famigliari composti da due persone; di 700€ per nuclei famigliari composti da tre persone; di 800€ per nuclei famigliari composti da quattro persone; e di 900€ per nuclei famigliari composti da cinque o da più persone, venendo aumentati di 200€ per ogni componente del nucleo con più di 65 anni dall’1 maggio, o con disabilità o con invalidità non inferiore al 67%. L’erogazione delle somme effettive è parametrata dividendo l’importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dell’abitazione.

Per quanto riguarda il contributo di immediato sostegno, i cui destinatari sono i nuclei familiari che hanno la dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata, a titolo di esempio si citano tra le spese che possono essere ristorate con tale contributo, e che dovranno essere documentate, la pulizia e la rimozione di acqua, di fango e di detriti; gli interventi su elementi strutturali e impiantistici; le spese per mobili e per elettrodomestici, per eventuale materiale didattico per i figli, ma anche, per la prima volta in una situazione di calamità, per l’acquisto dell’abbigliamento, delle stoviglie e degli utensili. Al contributo di immediato sostegno, poi, si aggiunge un ulteriore contributo forfetario di 750€ a titolo di concorso alle spese connesse alla predisposizione della perizia asseverata, necessaria per impostare futuri provvedimenti che regolamentino i contributi per il ripristino complessivo dei danni.

Per consultare tutte le informazioni sui diversi contributi, alcune risposte alle domande più frequenti, i moduli per la presentazione delle domande, le sedi dove si devono consegnare le richieste e le modalità di presentazione delle domande, è necessario visitare il sito web www.comune.ra.it/alluvione-ravenna/contributi-indennizzi-ristori/. Infine, per maggiori informazioni, è necessario telefonare allo 0544 485080, il numero dedicato istituito per questi servizi, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, ed il sabato e la domenica, dalle 8 alle 13.