Sostenute varie iniziative a beneficio della popolazione

Anche durante l’emergenza alluvione Ravenna24ore.it ha dato il proprio sostegno per azioni di solidarietà, Le varie iniziative – con capofila l’Associazione Cuore e Territorio, presieduta da Giovanni Morgese – hanno visto e vedono coinvolti tantissimi soggetti d’importanza locale e nazionale, tra i quali la Consulta del Volontariato, Associazione Terzo Mondo, Consar, Igd, Esp, Mitsubishi, Cmc e anche La Fondazione Il Fatto Quotidiano.

Sono state poste in essere, in estrema sintesi, 6 azioni specifiche: un servizio porta a porta per sostenere i residenti durante l’abbandono delle abitazioni in fase di emergenza acuta; un servizio di sostegno e check up medico verso gli sfollati nei vari hub allestiti; un servizio di assistenza domiciliare, con gruppi appositi di volontari per sostenere e coadiuvare la popolazione nelle attività di ripristino quali pulizia, drenaggio, facchinaggio, ecc., oltre che consegna porta a porta di cibo, materiali utili.

Le rimanenti tre azioni sono di puro fund raising. La prima, economica, ad oggi ha raccolto circa 70 mila euro: questa iniziativa è stata sostenuta, promossa e sposata anche dalla Fondazione Il Fatto Quotidiano.

La seconda è stata promossa per la raccolta di materiale alimentare e vestiario, al punto presso la Cmc; la terza organizzata per raccogliere materiale tecnico al punto allestito presso l’Esp. Ad oggi la raccolta ammonta a circa 200.000 euro di beni a valore di mercato, non di listino, in tal caso forse la cifra può essere stimata in 400/500.000 euro. Ogni singolo spillo, commenta l’organizzazione, è tracciato in entrata e uscita. Un’attività così imponente – legata anche alla raccolta di materiale per allestire gli hub – ha coinvolto centinaia di volontari, per una solidarietà diffusa e fattiva, nell’ottica di una risposta mirata ai bisogni della popolazione.

Ravenna24ore.it è stata in prima linea anche durante l’emergenza pandemica, sostenendo tra l’altro (sempre in collaborazione con Cuore e Territorio) una raccolta fondi che ha permesso l’acquisto di molteplici apparati medici, tecnici e dispositivi di protezione per circa 200.000 euro.