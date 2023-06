Lo stabilimento balneare di Marina Romea, quest’estate è gestito da Nadia Baldini e da Christian De Donato, già proprietari del ristorante del centro di Ravenna

Il bagno Romea di Marina Romea, quest’anno è gestito da Nadia Baldini e da Christian De Donato, già proprietari del conosciuto ristorante Taverna del molino, situato nel centro di Ravenna. Dalla Confesercenti, in una nota, sono stati espressi i migliori auguri di buon lavoro.

In merito alla gestione dello stabilimento balneare di Marina Romea, si è espressa Nadia Baldini, già proprietaria del ristorante in centro storico a Ravenna, con le seguenti parole: “Abbiamo delle idee e progetti a lungo termine per l’offerta di ristorazione in questo stabilimento. Con un centinaio di coperti disponibili, il pranzo sarà semplice, ma curato, anche da asporto, mentre sulla cena si lavora su un menù più elaborato. I piatti a base di carne sono il nostro cavallo di battaglia, ma non mancheranno di certo interessanti proposte di pesce. La spiaggia conta 130 ombrelloni e un’area giochi per i più piccoli. Per gli sportivi, invece, sono a disposizione un campo da basket e uno da racchettoni, ma è previsto prossimamente anche un campo da beach volley”, ha concluso la Baldini.