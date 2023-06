Pronti i primi manufatti realizzati nel laboratorio Portami con te di Lavori in Comune, in autunno la consegna

Le magliette gialle, Agata, Alessia, Alessandro, Carlotta, Elena, Gift, Gloria, Valentina, coadiuvate dalle Tutor Angela, Anna, Liberata, Meri e Serena, volontarie della Banca del Tempo, hanno realizzato borsine porta drenaggio per pazienti oncologici e “scaldacollo” per gli ospiti delle Case di Riposo e ASP. In autunno avverrà la consegna ufficiale sia agli ospiti delle residenze anziani, sia al reparto di Oncologia dell’ospedale di Ravenna.

Il laboratorio Portami con te, promosso in collaborazione con la Banca del tempo, rientra fra i numerosi avviati anche quest’anno nell’ambito di Lavori in Comune, il progetto promosso dall’assessorato al Decentramento.

L’assessora al Decentramento, Federica Moschini, ha fatto visita alle Magliette gialle impegnate nel laboratorio e si è complimentata con loro per gli utili e bei lavori realizzati, e con le Tutor della Banca del Tempo, per la loro preziosa attività di volontariato e per la passione che riescono a trasmettere alle giovani generazioni.

Un altro gruppo di Magliette gialle, che ha aderito a questo laboratorio, sarà impegnato anche la prossima settimana nell’attività di realizzazione dei manufatti, aumentando così il numero degli oggetti da donare.