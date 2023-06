La richiesta del contributo di immediato sostegno può essere inviata, entro mercoledì 30 agosto, nella pagina internet del Comune di Ravenna

Dalla giornata di oggi, venerdì 30 giugno, la domanda per la richiesta del Cis, il contributo di immediato sostegno destinato ai nuclei familiari che hanno la dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata, può essere compilata e presentata anche online nella pagina internet del Comune di Ravenna, visitando il link del seguente sito web https://bit.ly/cis-online-ra. Per richiedere l’acconto fino a 3000€ del Cis c’è tempo fino a mercoledì 30 agosto; mentre, lunedì 30 ottobre è l’ultimo giorno utile per chiedere il saldo, fino a ulteriori 2000€, per un totale complessivo di contributi che può, quindi, arrivare a 5000€.

Contestualmente all’introduzione della possibilità di compilare e di presentare online le domande di richiesta del Cis ed alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande del Cas, il contributo di autonoma sistemazione, e di comodato d’uso gratuito dei deumidificatori, sempre nella giornata di oggi, venerdì 30 giugno, sono stati leggermente rimodulati i giorni e gli orari nei quali è attivo il servizio di assistenza telefonica e nelle quali sono aperte le sedi dove la domanda del contributo di immediato sostegno destinato ai nuclei familiari che hanno la dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata può essere presentata e compilata in forma cartacea. Di seguito, l’elenco delle sedi dove è possibile presentare la domanda del Cis nel comune di Ravenna:

Sportello per i cittadini, in viale Berlinguer, 30, a Ravenna, aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13 (il giovedì anche il pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, mentre il sabato l’orario è ridotto, dalle 8.30 alle 12.30)

Ufficio decentrato, in via Maggiore, 120, a Ravenna, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 (il martedì e giovedì anche il pomeriggio, dalle 14 alle 17)

Centro giovani Valtorto, in via Faentina, 216, a Fornace Zarattini, aperto il martedì, dalle 14 alle 17, e il venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

Ex scuola elementare di Villanova, in via Villanova, 74, a Villanova di Ravenna, aperto il martedì, dalle 8.30 alle 12.30, e il giovedì, dalle 14 alle 17

Ufficio decentrato di Mezzano, in piazza della Repubblica, 10, a Mezzano, aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13

Ufficio decentrato di Roncalceci, in via Sauro Babini, 184, a Roncalceci, aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13

Farmacia Boattini, in via Ravegnana, 815, a Coccolia, aperta il lunedì e il giovedì, dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli, in via Pistocchi, 41/A, a San Pietro in Vincoli, aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13

Ufficio decentrato di Castiglione, in via Vittorio Veneto, 21, a Castiglione di Ravenna, aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13

Infine, i moduli sono scaricabili dalla sezione “Alluvione Ravenna/Contributi, indennizzi e ristori/Cis” del sito web del Comune di Ravenna; mentre, per quanto riguarda le domande, possono essere inviate anche tramite pec all’indirizzo comune.ravenna@legalmail.it, con oggetto “Alluvione: primo contributo per le famiglie la cui abitazione principale è stata allagata”. Per maggiori informazioni è necessario telefonare allo 0544 485080, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, ed il sabato, dalle 8 alle 13.