A metà luglio parte la decima edizione della rassegna che propone appuntamenti all’alba e al tramonto a Casal Borsetti, a Marina Romea e a Porto Corsini per sostenere l’associazione “Piccoli grandi cuori odv”

In occasione della rassegna dal titolo “Un mare di solidarietà”, nata dieci anni fa per aiutare e per sostenere i progetti e le iniziative a favore delle persone che nascono con le cosiddette “cardiopatie congenite”, ovvero malformazioni al cuore, sostenute dall’associazione “Piccoli grandi cuori odv”, musica e poesia all’alba animeranno i lidi ravennati nei mesi di luglio e di agosto. Sono infatti in programma sei appuntamenti all’alba e al tramonto, da Casal Borsetti a Porto Corsini, passando per Marina Romea, in occasione di questa rassegna benefica organizzata col patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna e della pro loco di Marina Romea, ed in collaborazione con Betulle 61-Room & breakfast.

Il primo appuntamento della rassegna è in calendario domenica 16 luglio, al bagno Luisa di Marina Romea, alle 5.30, col trio Mariquita. Domenica 23 luglio, al bagno Corallo beach di Marina Romea, Vittorio Bonetti, al piano e voce, e Nicoletta Bassetti, al violino, daranno vita all’alba musicale; mentre, all’alba di domenica 30 luglio, al Coya beach di Casal Borsetti, la voce di Gloria Turrini e la chitarra di Francesco Laghi animeranno i presenti. Domenica 6 agosto, ancora al bagno Corallo beach di Marina, sempre alle 5.30, sarà la volta de “Il pianista fuoriposto Paolo Zanarella”. Gli ultimi due appuntamenti della rassegna, invece, sono previsti per sabato 12 agosto, al bagno Luisa di Marina Romea, alle 19.30, col concerto al tramonto degli Khorakanè; e domenica 13 agost, al Coya beach di Casal Borsetti, alle 5.30, con “Voices of joy gospel”.

Tutti gli incontri sono gratuiti, ma chiunque vorrà potrà donare a favore di “Piccoli grandi cuori odv”, associazione, che dal 1997, sostiene le persone nate con cardiopatia congenita attraverso servizi di assistenza psicologica e socioassistenziale, accogliendole gratuitamente, insieme alle proprie famiglie, nella casa “Il polo dei cuori” di Bologna nel momento in cui devono permanere per lunghi periodi, a causa di lungodegenze e di trapianti di cuore. Nelle scorse edizioni, la rassegna, nata da un’idea di Livia Santini, poetessa ravennate, ha contribuito alla realizzazione di diversi progetti e di diversi servizi dell’associazione, tra cui il “Progetto pareti”, che colora e che decora cinquecento metri quadrati del reparto di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e dell’età evolutiva dell’irccs policlinico di Sant’Orsola di Bologna, così da rendere l’ospedale un luogo più accogliente, distraendo i piccoli pazienti dalle cure lunghe e invasive.