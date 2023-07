Passaggio di consegne col Past President con Daniela Zattoni

Riccardo Severi è il nuovo Presidente alla guida del Club per l’anno 2023/24 che subentra a Daniela Zattoni.

Lo scorso venerdì 29 giugno al ristorante “Tre Pizzichi di Sale” (Ravenna) si è tenuto il tradizionale passaggio di consegne del Lions Club Ravenna Romagna Padusa che ha visto la viva partecipazione di Soci ed ospiti Lions

Nel suo saluto, il Past President Zattoni ha fatto il resoconto delle numerose attività svolte dal Club nel corso del suo anno di presidenza. Diversi i service realizzati, rivolti all’infanzia ed i giovani, all’ambiente, contro la violenza sulle donne, alle malattie, al Banco Alimentare ed alla consegna del 18°cane guida per non vedenti ed in ultimo aiuti per le famiglie colpite dalla recente alluvione.

Nel corso della serata si è celebrato l’ingresso del nuovo socio Maurizio Didonè e la consegna dell’onorificenza Melvin Jones alla Responsabile A.G.E.O.P. della sezione di Ravenna Sig.ra Franca Zaganelli.

L’evento è proseguito con l’investitura ufficiale del neo presidente Riccardo Severi, che ha presentato il Consiglio Direttivo che l’accompagnerà nel suo impegno.

Nel suo saluto iniziale Severi ha posto al centro il lavoro di squadra, nel rispetto del motto dei Lions (WE SERVE) che è lo scopo di essere sempre pronti a servire le comunità più bisognose.

“Ci contraddistingue: il senso di appartenenza, l’etica, il riuscire a coniugare il globale con il locale, il pensare costantemente a nuovi services che possano aiutare i bisognosi di ogni natura – prosegue Severi -. Riuscire a riunire tutte le capacità intellettuali e pratiche dei Soci nel club ritengo che sia il modo per ottenere i migliori risultati anche in termini di relazioni tra i soci.

Importante è anche il saper coinvolgere i nuovi soci in tutte le attività del club e tutto questo va riconosciuto come punto di forza del Club Ravenna Romagna Padusa che per un anno avrò l’onore di rappresentare.”

Ringrazio fino d’ora, tutti i Soci storici del Club Ravenna Romagna Padusa, che non fanno parte di questo direttivo 2023/24, ma sono sempre presenti attivamente dando supporto con la loro preziosa esperienza.

Il nuovo direttivo è composto da Riccardo Severi (Presidente) Daniela Zattoni (Past President) Simone Godoli (Vice Presidente) Andrea Meneghini (2°Vice Presidente) Sergio Minghetti (cerimoniere) Andrea Bandini (segretario) Carlo Simoncelli (tesoriere) Susanna Falzoni (GMT) Marco Ronchi (GST) Lorenzo Frisenda, Cinzia Ghirardelli, Corrado Pirazzini, Stefano Sansavini, Carlo Serafini, Claudia Zignani (consiglieri).