In vigore dalle 20 della giornata di oggi, venerdì 7 luglio, alle 5 di lunedì 10 luglio, in occasione del Capodanno dell’estate, in programma in tutta la Romagna

In occasione della diciottesima edizione della notte rosa, in svolgimento dalla giornata di oggi, venerdì 7 luglio, alla giornata di dopodomani, domenica 9 luglio, in tutta la Romagna, dalle 20 di oggi, venerdì 7 luglio, alle 5 di lunedì 10 luglio, sarà in vigore nei nove lidi ravennati e in piazza del Popolo a Ravenna l’ordinanza antivetro e antialcol, che prevede il divieto di vendita e di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, e di bevande e di alimenti forniti in bottiglie di vetro, in lattine e in contenitori.

Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione e di ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa. È vietato, altresì, l’abbandono di bottiglie di vetro, di lattine, di vassoi e contenitori vari, di plastica, di carta, di vetro, di cartone e simili.