Il sindaco della città bizantina ed il nuovo direttore regionale dei Vigili del fuoco hanno osservato i danni provocati dal maltempo in gran parte della provincia di Ravenna

Nella mattinata di ieri, venerdì 7 luglio, Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, ha accompagnato Francesco Notaro, nuovo direttore dei Vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna, in un sorvolo su larga parte del territorio provinciale, in particolare sul comune di Ravenna e sulla Romagna faentina, per osservare i danni causati dalle alluvioni di maggio.

In merito al sorvolo svolto nella mattinata di ieri, venerdì 7 luglio, su gran parte della provincia di Ravenna insieme al nuovo direttore regionale dei Vigili del fuoco, si è espresso Michele De Pascale, primo cittadino di Ravenna, con le seguenti parole: “L’ingegner Francesco Notaro è stato nominato da pochi giorni direttore regionale dei Vigili del fuoco. Ritengo molto apprezzabile, e per questo lo ringrazio, che abbia voluto prendere immediatamente visione diretta delle condizioni del territorio della provincia di Ravenna, per constatare pienamente la portata dei danni ai fiumi e ai terreni agricoli, nonché le numerosissime frane. Sia durante la fase più critica delle alluvioni che tuttora, i Vigili del fuoco hanno compiuto, e stanno compiendo, un lavoro straordinario a tutela dell’intera comunità. Sono certo che anche col nuovo direttore ci sarà un’ottima collaborazione, così come c’è stata con Carlo Dall’Oppio, suo predecessore, ora comandante del corpo dei Vigili del fuoco a livello nazionale”, ha concluso De Pascale.