Pasti, trasporti, assistenza psicologica e aiuti materiali in campo per non lasciare indietro nessuno

L’Amministrazione comunale di Sant’Agata sul Santerno ha in essere numerosi servizi di assistenza per la popolazione interessata dai danni dell’alluvione.

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha istituito un servizio di trasporto gratuito per accompagnare a fare la spesa i cittadini santagatesi anziani e disabili, impossibilitati coi propri mezzi. Per prenotare il servizio di accompagnamento spesa presso il supermercato Conad di Sant’Agata è necessario chiamare i servizi sociali allo 0545 919925 il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.

Il servizio è attivato in sostituzione del punto spesa, dismesso nei giorni scorsi. Le eccedenze di quanto raccolto verranno distribuite dalla Protezione civile ad associazioni di volontariato della Bassa Romagna, che a loro volta distribuiranno ai bisognosi.

I servizi sociali inoltre stanno dotando le famiglie non autosufficienti di fornelli e altri elettrodomestici, in modo che tutte le famiglie tornino a essere pienamente autonome per la preparazione dei pasti.

È ancora attivo in Piazza Umberto I il punto medico.

Si ricorda infine che è attivo un presidio di assistenza psicologica dedicato all’emergenza alluvione, presso le scuole di via Roma 6, ogni martedì dalle 15 alle 18. Il servizio è organizzato dall’Asl Romagna in connessione con il Board per la ricerca e l’innovazione della Regione Emilia-Romagna, e sarà attivo su appuntamento da prenotare presso lo Sportello socio educativo / Urp del Comune di Sant’Agata sul Santerno (personalmente o telefonando allo 0545 919914 oppure 0545 919907).

«Stiamo lavorando incessantemente per garantire ai cittadini la massima assistenza – dichiara la vicesindaca Lilia Borghi, con delega ai Servizi sociali e assistenziali -. L’obiettivo è quello di un graduale ritorno alla normalità, senza lasciare indietro nessuno. Continueremo a monitorare la situazione giorno per giorno, alla luce anche delle novità attese dalle istituzioni come Regione e Stato. Invitiamo i cittadini a informarsi, in base alle proprie necessità, e a rivolgersi agli uffici pubblici».