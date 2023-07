Il Comune si è occupato dei lavori di rifacimento del fondo, dell’asfalto e della segnaletica; mentre l’Agenzia regionale ha ricostruito la massicciata stradale della via, per il tratto interessato dalla rottura

Nella giornata di domani, sabato 29 luglio, riaprirà via Ragazzena a Cervia, chiusa dal mese di maggio a causa dell’alluvione. L’Agenzia regionale, che sta completando i lavori di consolidamento dell’argine del fiume Savio, ha ricostruito anche la massicciata stradale della via in questione, per il tratto di oltre cento metri interessato dalla rottura.

Il Comune di Cervia, invece, ha realizzato i lavori di rifacimento del fondo, dell’asfalto e della segnaletica, funzionali alla riapertura della viabilità in sicurezza, per poi completarli successivamente. Inoltre, sono stati ripristinati anche i servizi di acqua e di gas. La pista ciclabile sull’argine del Savio, infine, rimane interrotta fino al completamento dei lavori dell’argine.