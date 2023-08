Come donare

Durante la mattinata di lunedì 31 luglio, presso il Fontanone di Faenza, l’Associazione Fatti d’Arte ha tenuto una conferenza stampa per fornire maggiori dettagli in merito al futuro dell’installazione, situata nella rotonda antistante, “E’ Galét de’ paciùg” di Alessandro Turoni.

Sono intervenuti Veronica Bassani, presidente dell’Associazione Fatti d’Arte, il sindaco di Faenza Massimo Isola, Alessandro Turoni, artista dell’opera e Lucio Angelini, Direttore del Map- museo all’aperto.

Il Galletto è nato come installazione d’arte temporanea e insieme alle opere di altri quattro artisti ha fatto parte della mostra collettiva “La Borda”, che ha arricchito La Prospettiva estiva del Fontanone per tutto luglio. La risposta positiva ed entusiasta della città alla vista di questo animale-simbolo al centro di un crocevia molto frequentato, ha fatto sì che se ne parlasse sempre di più e che emergessero richieste per mantenerlo, anche in un altro luogo della città. Per questo motivo è stata aperta una raccolta firme dall’associazione Fatti d’Arte, che ha deciso di farsi portavoce delle molte richieste arrivate in questo mese.

Una volta concordato con l’amministrazione comunale che il Galletto potrà trovare una collocazione permanente, differente da quella attuale davanti al Fontanone, lo step successivo sarà riuscire a trovare sufficienti fondi per poterla trasferire e renderla fissa.

L’opera non è stata realizzata per diventare privata, ma pensata come un’installazione pubblica per la città e della città, è sembrato coerente dare la possibilità a tutti di partecipare alla sua resa permanente: i lavori di trasporto, di trattamento dei materiali, di ricostruzione del telaio saranno realizzati dall’artista Alessandro Turoni, in collaborazione con artigiani e professionisti per assicurare la massima riuscita dell’opera e non lasciare nulla al caso.