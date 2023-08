L’ha premiato in municipio Massimo Medri, sindaco della città del sale, per trascorrere le sue vacanze in città da quarant’anni

Bellissimo record di fedeltà e di affetto per Dich Huisman, olandese di Amsterdam, giunto per la prima volta a Milano Marittima nel 1984 con la famiglia. Dich ha, poi, continuato a frequentare la località per quarant’anni, venendo premiato da Massimo Medri, sindaco di Cervia, nella sala del consiglio in residenza comunale nella città del sale.

Dich Huisman e Miryam Huisman si fermarono alla pensione Adriana e, da allora, innamorati dell’Italia e della località balneare romagnola, sono tornati, prima con uno, e poi con due bambini, per un totale di quarant’anni di seguito. Negli ultimi vent’anni, i due sono stati clienti dello stabilimento balneare Bicio Papao, il cui gestore li ha segnalati per la pergamena di “Amici di Cervia”. Cervia, infatti, premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle località cervesi in maniera continuativa da almeno dieci anni e, coloro che possono candidare a premio i vacanzieri italiani e stranieri, sono albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti ed agenzie immobiliari. La celebrazione avviene ricevendo gli ospiti in municipio e offrendo loro un attestato, una pergamena che li nomina, appunto, “Amici di Cervia”.

La coppia, in questi anni, ha raccontato di Cervia agli amici e, tanti di loro, hanno deciso di venire in vacanza in Romagna. Lo stesso Dich Huisman ha, infatti, affermato che la regione li ha attratti per le persone ospitali e per il cibo delizioso, per non parlare del bellissimo paesaggio collinare coi suoi bei ristoranti. Viene a Cervia da quarant’anni e spera di aggiungere altri vent’annni. Tra l’altro, Dich è padre del famoso Michiel Huisman attore, cantante e musicista, noto al grande pubblico per interpretazioni in film famosi. Più specificatamente, ha interpretato Ellis Jones in “Adeline -l’eterna giovinezza”, film del 2015 diretto da Lee Toland Krieger che vede protagonista femminile Blake Lively e Daario Naharis nella quarta stagione della serie televisiva “Il Trono di Spade“

La segnalazione completa di tutti i dati richiesti, va presentata utilizzando il modulo accessibile sul sito web https://sportellotelematico.comunecervia.it/, entrando nella sezione “Tempo libero, sport e cultura–domanda di attestato ‘Amico di Cervia’”, ed inviandolo direttamente in modalità telematica, oppure scaricando il pdf del modulo e inviando, entro il venerdì precedente la data della premiazione, una mail a cerviainforma@comunecervia.it. Per maggiori informazioni è necessario telefonare allo 0544 979350, oppure inviare una mail a cerviainforma@comunecervia.it.