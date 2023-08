L’assessore agli eventi della città del sale ha celebrato i turisti all’hotel Torremaura col sale di Cervia e con un buono per piadine

Michela Brunelli, assessore agli eventi del Comune di Cervia, all’hotel Torremaura della città del sale ha premiato gli “Amici di Cervia” all’hotel Torremaura. Josef Enderlin, austriaco, per i quarantacinque anni; Emilio Moroni e Maria Grazia Moroni, per i trentacinque anni; e Karl Maier, Maria Maier e Lisa Maier, tedeschi, per i venticinque anni, questi i nomi dei turisti affezionato alla città romagnola.

Cervia, infatti, premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nella località romagnola da almeno dieci anni con un attestato che li nomina “Amici di Cervia”, col sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, e con un buono per piadine offerto da Cna e da Confartigianato. Albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti ed agenzie immobiliari possono candidare a premio i turisti italiani e stranieri che, appunto da almeno dieci anni, frequentano le località cervesi in maniera continuativa.

In merito alle premiazioni degli “Amici di Cervia”, si è espressa Michela Brunelli, assessore agli eventi del Comune della città del sale, con le seguenti parole: “Sono molti i turisti che scelgono Cervia come meta delle proprie vacanze e che ritornano per tanti anni, le loro premiazioni sono una testimonianza di come sia amata ed apprezzata. Cervia non è solo un’ambita meta turistica per i servizi d’eccellenza, ma una località dove l’ambiente, la cultura, la storia e gli eventi ne fanno un luogo dove è alta la qualità della vita e dove le vacanze sono un’emozione”, ha concluso la Brunelli.